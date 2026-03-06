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Por dos días. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº TRES, de Tandil Departamento Judicial de Azul, declarándose abierto el juicio de prescripción adquisitiva larga contra los SUCESORES DE LOPEZ EDGARDO RAMON Y MIRTA BEATRIZ CARRILLO, cítese al Sr. GUSTAVO MATIAS LOPEZ CARRILLO y, a todo aquel que se considere con derecho sobre el inmueble cuyos datos catastrales son: Circunscripción X, Sección C, Manzana 11, Parcela 5, Partida 103-050845. Según surge del plano 103-183-67, inscripto el dominio a la Matrícula 27110 del partido de Tandil (103), para que en el término de 12 (DOCE DIAS), días comparezca a hacer valer sus derechos en el presente juicio caratulado “DONATI MARIO JOSE C/ SUCESORES DE LOPEZ EDGARDO RAMON Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA” Expte. Nro.10782, bajo apercibimiento de nombrar un Defensor de Pobres y Ausentes para que lo represente en el presente pleito. -

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