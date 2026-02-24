edición 8032 - visitas hoy 22686

Información General

Aumento de peajes en Corredores Viales Nacionales: aprueban nuevos cuadros tarifarios desde el 26 de febrero

Vialidad Nacional oficializó el aumento en los peajes de los tramos I al X operados por Corredores Viales S.A.. Las nuevas tarifas regirán desde el 26 de febrero a las 00:00 y alcanzan autopistas y rutas clave del país.

El Gobierno nacional oficializó el aumento de peajes en los Corredores Viales Nacionales, que entrará en vigencia el jueves 26 de febrero a las 00:00. La medida alcanza a los tramos I al X operados por Corredores Viales S.A.


La actualización tarifaria fue establecida por Vialidad Nacional mediante la Resolución 248/2026, publicada este 24 de febrero en el Boletín Oficial.



Nuevas tarifas en Rutas Nacionales (Tramos I al VIII y X)


Para los vehículos de 2 ejes, los valores actualizados son:



  • Pago manual: pasa de $1.300 a $1.500.

  • TelePASE: pasa de $1.258,38 a $1.500.


El incremento impacta en corredores que incluyen la autopista Buenos Aires–Rosario, Rosario–Córdoba y distintos tramos de las rutas nacionales 3, 205, 5, 7, 8, 9 y 12, entre otras.


Nuevos precios en la Autopista Riccheri (Tramo IX)


En el caso del Tramo IX – Autopista Riccheri, los valores varían según horario pico y no pico.


Horario pico


Para vehículos de 2 ejes:



  • Pago manual: de $1.300 a $1.500.

  • TelePASE: de $1.258,38 a $1.500.


Horario no pico



  • Pago manual: de $1.100 a $1.300.

  • TelePASE: de $1.006,70 a $1.300.


Proceso previo a la actualización tarifaria


El incremento se dispuso luego de las instancias de participación aprobadas por la RESOL-2026-42-APN-DNV#MEC, publicada el 14 de enero de 2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina.


El período de participación online se extendió hasta el 5 de febrero de 2026 inclusive. Durante ese plazo, los interesados pudieron consultar el proyecto, acceder al cuadro tarifario propuesto y realizar presentaciones formales.


Recomendación del uso de TelePASE


Desde Vialidad Nacional alentaron el uso del sistema TelePASE, que permite agilizar el cobro en estaciones de peaje y reducir los tiempos de viaje.


Para obtener el dispositivo se puede ingresar al sitio oficial de TelePASE.

