Aumento de peajes en Corredores Viales Nacionales: aprueban nuevos cuadros tarifarios desde el 26 de febrero

El Gobierno nacional oficializó el aumento de peajes en los Corredores Viales Nacionales, que entrará en vigencia el jueves 26 de febrero a las 00:00. La medida alcanza a los tramos I al X operados por Corredores Viales S.A.
La actualización tarifaria fue establecida por Vialidad Nacional mediante la Resolución 248/2026, publicada este 24 de febrero en el Boletín Oficial.
Nuevas tarifas en Rutas Nacionales (Tramos I al VIII y X)
Para los vehículos de 2 ejes, los valores actualizados son:
- Pago manual: pasa de $1.300 a $1.500.
- TelePASE: pasa de $1.258,38 a $1.500.
El incremento impacta en corredores que incluyen la autopista Buenos Aires–Rosario, Rosario–Córdoba y distintos tramos de las rutas nacionales 3, 205, 5, 7, 8, 9 y 12, entre otras.
Nuevos precios en la Autopista Riccheri (Tramo IX)
En el caso del Tramo IX – Autopista Riccheri, los valores varían según horario pico y no pico.
Horario pico
Para vehículos de 2 ejes:
- Pago manual: de $1.300 a $1.500.
- TelePASE: de $1.258,38 a $1.500.
Horario no pico
- Pago manual: de $1.100 a $1.300.
- TelePASE: de $1.006,70 a $1.300.
Proceso previo a la actualización tarifaria
El incremento se dispuso luego de las instancias de participación aprobadas por la RESOL-2026-42-APN-DNV#MEC, publicada el 14 de enero de 2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina.
El período de participación online se extendió hasta el 5 de febrero de 2026 inclusive. Durante ese plazo, los interesados pudieron consultar el proyecto, acceder al cuadro tarifario propuesto y realizar presentaciones formales.
Recomendación del uso de TelePASE
Desde Vialidad Nacional alentaron el uso del sistema TelePASE, que permite agilizar el cobro en estaciones de peaje y reducir los tiempos de viaje.
Para obtener el dispositivo se puede ingresar al sitio oficial de TelePASE.