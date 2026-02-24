Aumento de peajes en Corredores Viales Nacionales: aprueban nuevos cuadros tarifarios desde el 26 de febrero

Vialidad Nacional oficializó el aumento en los peajes de los tramos I al X operados por Corredores Viales S.A.. Las nuevas tarifas regirán desde el 26 de febrero a las 00:00 y alcanzan autopistas y rutas clave del país.

El Gobierno nacional oficializó el aumento de peajes en los Corredores Viales Nacionales, que entrará en vigencia el jueves 26 de febrero a las 00:00. La medida alcanza a los tramos I al X operados por Corredores Viales S.A.

La actualización tarifaria fue establecida por Vialidad Nacional mediante la Resolución 248/2026, publicada este 24 de febrero en el Boletín Oficial.

Nuevas tarifas en Rutas Nacionales (Tramos I al VIII y X)

Para los vehículos de 2 ejes, los valores actualizados son:



Pago manual: pasa de $1.300 a $1.500 .

TelePASE: pasa de $1.258,38 a $1.500.



El incremento impacta en corredores que incluyen la autopista Buenos Aires–Rosario, Rosario–Córdoba y distintos tramos de las rutas nacionales 3, 205, 5, 7, 8, 9 y 12, entre otras.

Nuevos precios en la Autopista Riccheri (Tramo IX)

En el caso del Tramo IX – Autopista Riccheri, los valores varían según horario pico y no pico.

Horario pico

Para vehículos de 2 ejes:



Pago manual: de $1.300 a $1.500 .

TelePASE: de $1.258,38 a $1.500.



Horario no pico



Pago manual: de $1.100 a $1.300 .

TelePASE: de $1.006,70 a $1.300.



Proceso previo a la actualización tarifaria

El incremento se dispuso luego de las instancias de participación aprobadas por la RESOL-2026-42-APN-DNV#MEC, publicada el 14 de enero de 2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina.

El período de participación online se extendió hasta el 5 de febrero de 2026 inclusive. Durante ese plazo, los interesados pudieron consultar el proyecto, acceder al cuadro tarifario propuesto y realizar presentaciones formales.

Recomendación del uso de TelePASE

Desde Vialidad Nacional alentaron el uso del sistema TelePASE, que permite agilizar el cobro en estaciones de peaje y reducir los tiempos de viaje.

Para obtener el dispositivo se puede ingresar al sitio oficial de TelePASE.