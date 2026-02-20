edición 8032 - visitas hoy 22610

Política / Tigre

La Junta Electoral del PJ oficializó una sola lista en Tigre tras objeciones a la nómina de Zamora
La Junta Electoral del Partido Justicialista bonaerense resolvió oficializar solo la Lista 2 Celeste y Blanca en Tigre para las elecciones del 15 de marzo, tras observar irregularidades formales y denuncias por presunta falsificación de firmas en la nómina vinculada a Mario Zamora.

La Junta Electoral del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires resolvió oficializar en el distrito de Tigre únicamente la nómina que cumplió con la totalidad de los requisitos formales exigidos por la normativa interna, en el marco del proceso electoral partidario previsto para el 15 de marzo.


Según se informó en ámbitos partidarios, la decisión se tomó tras analizar observaciones realizadas sobre la lista vinculada a Mario Zamora, hermano del intendente, relacionadas con cuestiones formales, plazos de entrega de documentación y denuncias de afiliados por presunta falsificación de firmas.



También se evaluaron objeciones vinculadas a requisitos estatutarios establecidos por la Carta Orgánica partidaria para determinados cargos internos.


En función de ese análisis, el órgano electoral resolvió validar exclusivamente la Lista 2 Celeste y Blanca “Lealtad Peronista”, encabezada por Luis Samyn Duco, que quedó como la única nómina oficializada para competir en el distrito.


Desde sectores partidarios señalaron que esta propuesta se conformó como una lista de unidad que integra a distintos espacios del peronismo local, entre ellos La Cámpora, el Movimiento Evita, organizaciones sociales, sindicatos, el Movimiento Derecho al Futuro, el Frente Renovador y la CGT Zona Norte, entre otros sectores políticos y territoriales.


Referentes del espacio indicaron que la oficialización de esta nómina representa un paso para fortalecer la institucionalidad partidaria, promover la participación de la militancia y consolidar un esquema de organización basado en acuerdos amplios y representativos dentro del peronismo del distrito.

