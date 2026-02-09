Este fin de semana vuelve el Gran Corso Familiar de San Fernando, el Carnaval más convocante de la provincia

El Gran Corso Familiar de San Fernando se realizará este sábado, domingo y lunes con entrada gratuita, más de 20 murgas, shows de carrozas y un amplio operativo de seguridad para disfrutar en familia.

El Gran Corso Familiar de San Fernando regresará este sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero con tres noches de Carnaval gratuito sobre la Avenida Avellaneda, entre Juncal y Arnoldi, a partir de las 19 horas. El evento contará con la participación de más de 20 murgas locales, espectáculos de carrozas, música en vivo y un amplio despliegue organizativo.

Reconocido como “el mejor Carnaval de la provincia”, el Corso de San Fernando convoca cada año a más de 50.000 personas por noche, alcanzando en ediciones anteriores un récord de 250.000 asistentes en total, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la región.

Murgas, inclusión y trabajo social en los barrios

El Gran Corso Familiar 2026 pondrá en valor el trabajo social que realizan las murgas de la ciudad en cada barrio, destacando su rol en la contención e inclusión social, y su aporte para facilitar el acceso de miles de familias a programas municipales de Salud, Medio Ambiente y seguridad en el hogar.

Este fenómeno cultural profundamente arraigado en San Fernando se sostiene gracias al compromiso de las agrupaciones barriales y al acompañamiento de grandes marcas y empresas que auspician el evento.

El show central de Unión Sanfernandina

Cada jornada culminará con el espectáculo de la comparsa Unión Sanfernandina, la primera Escuela de Samba de la región, que presentará su nueva propuesta titulada “Ecos, tambores de Carnaval”. El show incluirá carrozas, trajes imponentes, batería, música y pasistas.

Servicios, seguridad y acceso gratuito

Durante las tres noches, las familias podrán disfrutar de juegos, sorteos y diversas sorpresas, además de un importante dispositivo logístico que incluirá pantallas LED, cámaras en vivo, torres de sonido, gradas, baños químicos, puestos de hidratación, buffets y venta de espuma.

El operativo de seguridad contará con un centro de monitoreo, móviles de Protección Ciudadana, presencia policial, personal de prevención, ambulancias, Bomberos y rescatistas.

La entrada será totalmente gratuita y no estará permitido el ingreso con bebidas alcohólicas. En caso de condiciones climáticas adversas, las jornadas podrían ser reprogramadas.