Carnaval de Tigre 2026: cuatro noches de festejos gratuitos en distintos barrios del distrito

Carnaval de Tigre 2026: cronograma y sedes confirmadas

El Municipio de Tigre confirmó el cronograma del Carnaval de Tigre 2026, que se desarrollará durante cuatro jornadas en distintos barrios, con murgas locales, danza urbana y propuestas culturales abiertas a toda la comunidad.

El Municipio de Tigre se prepara para una nueva edición del Carnaval de Tigre 2026, que se desarrollará durante el mes de febrero con cuatro noches de festejos gratuitos en distintos puntos del distrito. Las celebraciones contarán con la participación de murgas locales, espectáculos culturales y propuestas artísticas para toda la comunidad.

Del evento participarán agrupaciones de diferentes localidades del partido, con el objetivo de promover la expresión cultural y el encuentro comunitario. Las actividades estarán abiertas a vecinos y vecinas, con entrada libre y gratuita.

En esta edición, la apertura de cada jornada estará a cargo de las escuelas de ritmo urbano de Tigre, junto a la Crew Municipal “Jaguar” de Danza Urbana. Además, se sumarán talleres de folclore, con una presentación especial del carnaval de La Rioja, que aportará una mirada federal a la propuesta cultural.

Fechas, horarios y lugares del Carnaval de Tigre 2026

Los festejos se realizarán desde las 18 horas, de acuerdo al siguiente cronograma:



Sábado 14 de febrero : Benavídez, sobre Av. Gral. Pacheco.

Domingo 15 de febrero : Troncos del Talar, sobre Av. Independencia.

Lunes 16 de febrero : Rincón de Milberg, sobre Av. Santa María.

Martes 17 de febrero: Don Torcuato, sobre la calle Riobamba.



Desde el Municipio indicaron que el objetivo de estas actividades es que vecinos y vecinas disfruten en comunidad de una de las celebraciones populares más importantes del mundo, caracterizada por el baile, los vestuarios y la alegría colectiva.

El carnaval es una festividad de origen ancestral que se practica en distintos países y culturas. En Tigre, desde 2008, el Gobierno local garantiza a las murgas locales el derecho a la expresión popular y a su desarrollo dentro de un marco de respeto y convivencia comunitaria.