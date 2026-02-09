San Isidro avanza con las obras pluviales en el Barrio Ferroviario: el proyecto ya supera el 45% de ejecución

El Municipio continúa con el plan integral de infraestructura en el Barrio Ferroviario, con avances clave en desagües pluviales y próximas tareas de pavimentación para mejorar la circulación y prevenir anegamientos.

El Municipio de San Isidro continúa avanzando de manera sostenida con el proyecto integral de infraestructura en el Barrio Ferroviario, donde las obras pluviales ya registran un avance acumulado superior al 45%. El plan apunta a mejorar el drenaje del agua de lluvia y reducir los históricos problemas de anegamientos en la zona.

En las últimas semanas se completaron nuevos tramos de cañerías pluviales en el barrio Nueva Esperanza, específicamente en las calles Piedrabuena 1 y Piedrabuena 2, donde ya se instalaron 313 metros lineales de conductos. Estas tareas representan un avance clave en uno de los sectores más afectados por inundaciones.

Mejoras en el escurrimiento y prevención de inundaciones

Las obras permiten optimizar significativamente el escurrimiento del agua de lluvia, mejorando las condiciones hidráulicas del barrio y reduciendo el impacto de lluvias intensas. Desde el Municipio indicaron que la intervención prioriza los puntos críticos donde históricamente se registraron mayores complicaciones.

Avance coordinado de obras viales

En paralelo, la obra vial avanza de manera progresiva y coordinada con los trabajos pluviales, ya que se trata de la última etapa en cada traza intervenida. En este sentido, se informó que próximamente comenzarán las tareas de pavimentación en el acceso principal por calle Loria, lo que permitirá mejorar la circulación y el ingreso al barrio.

Próximas obras en Villa Ruedita

Dentro del mismo plan, se anunció que en Villa Ruedita está próximo a iniciarse el nexo pluvial sobre la calle Gorriti, una obra clave para completar el sistema de drenaje en ese sector.

Un plan integral de integración urbana

El proyecto, que fue reiniciado en junio de 2025, forma parte de un plan integral de integración urbana que busca:



Optimizar el drenaje pluvial



Fortalecer la infraestructura vial



Acompañar el crecimiento ordenado de los barrios Nueva Esperanza, Santa Rosa y Villa Ruedita



Desde el Municipio reafirmaron su compromiso de continuar avanzando de forma coordinada y progresiva, priorizando las obras que generan mayor impacto en la prevención de inundaciones y en la mejora de la calidad de vida de los vecinos.