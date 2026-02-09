Interna del PJ de Tigre: dos listas disputan la conducción del peronismo local

El Partido Justicialista de Tigre atraviesa una elección interna con dos listas en competencia que buscan conducir el peronismo local en un escenario sin consenso previo.

El Partido Justicialista de Tigre se encamina a una elección interna en la que dos listas competirán por la conducción del peronismo local, encabezadas por Mario Zamora y el concejal Luis Samyn Ducó, en un escenario marcado por la falta de consenso entre los distintos sectores del espacio.

La definición de autoridades partidarias expone diferencias políticas acumuladas y abre un debate sobre el rumbo del PJ en el distrito, en un contexto donde en otros municipios bonaerenses se priorizan listas de unidad.

La lista vinculada al oficialismo municipal

Uno de los espacios en competencia está encabezado por Mario Zamora, hermano del intendente Julio Zamora, con el objetivo de mantener la conducción del PJ local. El armado cuenta con el respaldo de agrupaciones que forman parte del oficialismo municipal.

El intendente Zamora, que gobierna Tigre desde 2013, conserva influencia política en el distrito, aunque su decisión de competir en elecciones anteriores por fuera de la estructura formal del PJ generó tensiones internas que aún se reflejan en el escenario partidario.

La lista opositora encabezada por Luis Samyn Ducó

La segunda lista es encabezada por el concejal Luis Samyn Ducó y reúne a sectores del massismo, La Cámpora, el Movimiento Evita y espacios alineados con el gobernador Axel Kicillof.

La nómina se completa con Nancy Ferreyra como candidata a vicepresidenta y Federico Ugo para la Secretaría General.

Una discusión política abierta

Desde ambos sectores coinciden en que la interna expresa diferencias sobre el modelo de conducción y el rol del PJ en el escenario político local.

Las listas se encuentran en plena etapa de recolección de avales y el cronograma partidario permite modificaciones hasta el 19 de febrero.