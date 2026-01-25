Peña folclórica en Tigre: febrero se vive a puro folclore en el Concejo Deliberante

Durante febrero, el Honorable Concejo Deliberante de Tigre será sede de una peña folclórica pensada para toda la comunidad, con propuestas culturales que incluyen música en vivo, danza tradicional y encuentros abiertos para celebrar la identidad popular.
La iniciativa busca generar un espacio de encuentro cultural en pleno centro de la ciudad, promoviendo el acceso a expresiones tradicionales del folclore argentino mediante una actividad libre y gratuita.
Música, danza y tradición en Tigre
Las peñas contarán con artistas invitados, presentaciones de danza folclórica y propuestas vinculadas a las tradiciones culturales, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la comunidad y sus raíces.
La actividad está pensada para disfrutar en familia o con amigos, en un clima de celebración y encuentro, con acceso libre para todos los vecinos y vecinas.
Fechas, horarios y lugar
Las jornadas se desarrollarán los jueves 5, 12, 19 y 26 de febrero, de 19 a 22 horas, en el SUM “Dra. Alejandra Nardi”, ubicado en la intersección de Saldías y Pirovano, en Tigre centro.
Desde el Concejo Deliberante destacaron que la propuesta busca consolidar un espacio cultural abierto, donde Tigre baila, canta y se encuentra, reafirmando su identidad a través del folclore.