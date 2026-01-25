Peña folclórica en Tigre: febrero se vive a puro folclore en el Concejo Deliberante

Durante febrero, el Honorable Concejo Deliberante de Tigre será escenario de una peña folclórica con música, danza y tradición, abierta y gratuita para toda la comunidad.

Durante febrero, el Honorable Concejo Deliberante de Tigre será sede de una peña folclórica pensada para toda la comunidad, con propuestas culturales que incluyen música en vivo, danza tradicional y encuentros abiertos para celebrar la identidad popular.

Música, danza y tradición en Tigre

Las peñas contarán con artistas invitados, presentaciones de danza folclórica y propuestas vinculadas a las tradiciones culturales, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la comunidad y sus raíces.

La actividad está pensada para disfrutar en familia o con amigos, en un clima de celebración y encuentro, con acceso libre para todos los vecinos y vecinas.

Fechas, horarios y lugar

Las jornadas se desarrollarán los jueves 5, 12, 19 y 26 de febrero, de 19 a 22 horas, en el SUM “Dra. Alejandra Nardi”, ubicado en la intersección de Saldías y Pirovano, en Tigre centro.

Desde el Concejo Deliberante destacaron que la propuesta busca consolidar un espacio cultural abierto, donde Tigre baila, canta y se encuentra, reafirmando su identidad a través del folclore.