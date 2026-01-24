edición 8000 - visitas hoy 2561

Tigre

Tarjeta Soy Tigre: descuentos de hasta 20% para disfrutar el turismo durante el verano

Vecinos y vecinas adheridos al programa municipal acceden a promociones en paseos, excursiones y servicios turísticos en distintos puntos del distrito y la región.

Descuentos turísticos con la Tarjeta Soy Tigre


Durante la temporada de verano, los vecinos y vecinas del distrito pueden acceder a descuentos de hasta el 20% en actividades turísticas a través de la Tarjeta Soy Tigre, una iniciativa impulsada por el Gobierno local que promueve el consumo y el turismo dentro y fuera de la ciudad.


El programa ofrece beneficios en excursiones, paseos náuticos y servicios de transporte, con rebajas que se aplican mediante pagos en efectivo, transferencia bancaria o distintos medios, según el prestador adherido.



Excursiones y paseos en el Delta


Uno de los rubros con mayores beneficios es el turístico, especialmente en el Delta de Tigre, donde distintas empresas ofrecen promociones exclusivas para titulares de la credencial municipal.


Natventure


Ubicado en Puerto de Frutos, Mercados del Delta, local 17 (Tigre centro), brinda:



  • 50% de descuento en excursiones Cañaveral y Delta Imperdible, de miércoles a domingo.

  • 20% de descuento en el resto de las excursiones.

  • Beneficio válido abonando en efectivo.


Paseos en Lancha Don Humberto


Con sede en Casuarinas, local 47, Puerto de Frutos, ofrece:



  • 10% de descuento los días sábado.

  • Pago en efectivo.


Solar del Delta


Situado en Arroyo Cruz Colorada 1000, esquina Paraná de las Palmas, propone:



  • 10% de descuento de lunes a viernes.

  • Válido para preventa de temporada de verano (enero a marzo).

  • Disponible con todos los medios de pago.


Paseos náuticos y transporte


Catamaranes Tigre


En Lavalle 500 (Tigre centro), los vecinos pueden acceder a:



  • 20% de descuento de lunes a sábado en el paseo Tres Ríos.

  • Abonando en efectivo.


Flecha Bus


En la boletería ubicada en Av. Hipólito Yrigoyen 2338, El Talar (puestos 30 a 33):



  • 10% de descuento todos los días.

  • Válido únicamente para compras por boletería.

  • No incluye servicios desde y hacia Mar del Plata, Tucumán, Santiago del Estero, Termas de Río Hondo y La Banda.


Cómo obtener la Tarjeta Soy Tigre


Las personas interesadas en acceder a estos beneficios pueden tramitar la Tarjeta Soy Tigre de manera digital a través de la APP Tigre Municipio, disponible tanto en PlayStore como en AppStore.

