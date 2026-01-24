La Colonia de Verano 2026 en Tigre sumó actividades en la Pista de Atletismo Municipal.

La Colonia de Verano 2026 en Tigre continúa con actividades deportivas

La propuesta del Municipio de Tigre continúa desarrollándose en 18 centros deportivos y reunió a vecinos y vecinas en el espacio Abel Acevedo, dentro del Polideportivo Sarmiento.

El Municipio de Tigre avanza con el desarrollo de la Colonia de Verano 2026 en Tigre, una propuesta que se lleva adelante en 18 centros deportivos municipales y cuenta con más de 11.000 personas inscriptas.

En ese marco, vecinos y vecinas que participan de la iniciativa realizaron actividades en la Pista de Atletismo “Abel Acevedo”, un espacio recientemente inaugurado y ubicado dentro del Polideportivo Sarmiento, en el centro de la ciudad.

Entrenamiento en la pista municipal Abel Acevedo

Durante la jornada, los concurrentes vivieron la experiencia de un día de entrenamiento en la pista de atletismo municipal, adaptado a las actividades recreativas y deportivas que propone la colonia durante la temporada de verano.

Las prácticas fueron supervisadas por profesores de los polideportivos locales, quienes acompañan a los grupos a lo largo de cada jornada.

Actividades hasta el 13 de febrero en polideportivos municipales

La Colonia de Verano 2026 se extenderá hasta el 13 de febrero y se desarrolla de manera simultánea en los distintos centros deportivos municipales de Tigre.

Además del acompañamiento de los equipos docentes, la comunidad cuenta con personal médico a disposición durante toda la jornada, garantizando el cuidado y la seguridad de quienes participan de la propuesta.