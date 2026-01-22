Tigre presentó oficialmente al Pity Martínez tras la firma de su contrato.

El Pity Martínez fue presentado como nuevo refuerzo de Tigre

El mediocampista completó la revisión médica, firmó su contrato y ya tuvo su primer contacto con el plantel. El domingo, Tigre recibe a Estudiantes de Río Cuarto.

Lo que comenzó como una posibilidad en el mercado de pases terminó de confirmarse en las últimas horas. Gonzalo “Pity” Martínez se convirtió oficialmente en jugador de Tigre tras superar los estudios médicos y firmar su vínculo contractual con la institución.

El mediocampista ya posó con la camiseta del Matador en el estadio y, durante la tarde, tuvo sus primeros intercambios con el resto del plantel profesional. De esta manera, el entrenador Diego Dabove ya lo incorporó al grupo y lo tiene a disposición para los próximos compromisos.

El próximo partido de Tigre será este domingo, cuando reciba como local a Estudiantes de Río Cuarto, y no se descarta que Martínez integre la lista de convocados. De concretarse, podría ser su primera aparición oficial con la camiseta azul y roja.

Al retirarse del establecimiento, el futbolista manifestó su entusiasmo por esta nueva etapa y dejó una breve declaración ante las cámaras: “Jugar al fútbol es mi sueño. Hay que seguir”.

¿Cómo puede encajar en el esquema de Dabove?

Más allá del impacto que genera su nombre, la llegada del Pity representa una incorporación de jerarquía para el plantel, especialmente con la Copa Sudamericana como uno de los objetivos de la temporada. Sin embargo, su rol dentro del equipo todavía no está definido.

Dabove suele sostener el 4-4-2 como esquema habitual, un sistema que no prioriza la figura del enganche clásico. En algunas oportunidades, el entrenador utilizó variantes tácticas que podrían permitir el ingreso de Martínez, ya sea prescindiendo de un delantero o reforzando el mediocampo con un volante más creativo.

Otra alternativa es su utilización por la banda derecha, posición en la que también puede desempeñarse. En cualquiera de los casos, su principal competencia será Jabes Saralegui, quien ocupó esos roles durante el 2025 y continuará en Tigre a préstamo desde Boca.

El cierre de su ciclo en River

Martínez llega al Matador luego de quedar libre de River, club en el que tuvo su etapa más destacada, con dos Copas Libertadores obtenidas bajo la conducción de Marcelo Gallardo. Tras su salida en 2019, continuó su carrera en Atlanta United, luego pasó por Al-Nassr y regresó a Núñez a mediados de 2023.

Su segunda etapa en River estuvo marcada por las lesiones. En ese período disputó 31 partidos, convirtió dos goles y brindó seis asistencias. Además, formó parte de los planteles que obtuvieron el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina del mismo año.

El principal inconveniente físico fue una rotura de ligamentos que arrastraba desde su paso por Arabia Saudita, lo que lo marginó de los primeros encuentros tras su regreso. Luego de sumar algunos minutos —siempre ingresando desde el banco— volvió a sufrir una lesión ligamentaria a comienzos de 2024.

En total, durante esos 30 meses atravesó siete lesiones, se perdió cerca de 80 partidos y solo fue titular en tres ocasiones, ante Lanús, San Martín de San Juan y Estudiantes, todos correspondientes al Apertura 2025.