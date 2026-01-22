Inundaciones en San Martín: eximen del pago de tasas municipales a inmuebles damnificados.

La medida alcanza a inmuebles dañados por los temporales de octubre y diciembre de 2025 e incluye la exención total de las cuotas de enero y febrero de 2026.

El Municipio de General San Martín dispuso la eximición total del pago de tasas municipales para vecinos y vecinas cuyos inmuebles resultaron afectados por las inundaciones ocurridas durante los meses de octubre y diciembre de 2025. La medida fue formalizada mediante un decreto firmado por el intendente Fernando Moreira, en el marco del estado de emergencia declarado por lluvias intensas.

El beneficio alcanza a las cuotas correspondientes a enero y febrero de 2026 y comprende tanto la Tasa por Aseo, Limpieza y Servicios Municipales Indirectos (ALSMI) como otros tributos inmobiliarios asociados, según lo establece la normativa municipal.

Zonas alcanzadas por la medida

De acuerdo con el decreto, fueron definidas como zonas afectadas aquellas determinadas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, las cuales se encuentran detalladas en el Anexo I de la norma. Los inmuebles ubicados en esas áreas accederán automáticamente a la exención impositiva.

En ese marco, el Ejecutivo municipal resolvió “eximir el cien por ciento (100%) del pago de la Tasa por Aseo, Limpieza y Servicios Municipales Indirectos (ALSMI) y de las restantes tasas inmobiliarias asociadas a la misma”, correspondientes a las cuotas 01/2026 y 02/2026.

Qué tasas incluye la eximición



Tasa de Recuperación Vial



Tasa por Convenio de Colaboración con la Policía de la Provincia de Buenos Aires



Tasa por Programa Integral de Protección Ciudadana



Tasa Nuevo Hospital Diego Thompson y Sistema de Salud Municipal



Tasa por Mantenimiento de la Asociación de Bomberos Voluntarios de General San Martín y Defensa Civil



Tasa por Emergencia Médica y Prestaciones de Salud



Fundamentos del decreto

En los considerandos, el Municipio sostiene que “las excepcionales tormentas ocurridas sobre el tejido urbano del Partido de Gral. San Martín en los meses de octubre y diciembre del año 2025 han provocado cuantiosos daños, afectando la infraestructura pública y bienes privados, motivados por las intensas y copiosas lluvias caídas”.

Asimismo, remarca que el fenómeno hídrico “afectó directamente a distintos sectores de la comunidad, ameritando acciones y soluciones que se encuentren a la altura de las circunstancias, sin admitir dilaciones”.

Crédito a favor para quienes ya pagaron

La normativa también establece que aquellos contribuyentes que ya hayan abonado las cuotas comprendidas en la eximición recibirán un crédito a favor, el cual podrá ser utilizado para futuros pagos.

Marco de emergencia

El decreto se inscribe dentro del Estado de Emergencia declarado previamente por el Departamento Ejecutivo mediante el Decreto Municipal N° 33-2026, que habilita al Municipio a realizar las erogaciones necesarias para atender las consecuencias de las lluvias intensas registradas en distintas zonas del distrito.