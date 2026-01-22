edición 7998 - visitas hoy 159

El Centro de Atención al Vecino de San Isidro atendió casi 38 mil consultas durante 2025

Durante su primer año de funcionamiento, el Centro de Atención al Vecino de San Isidro consolidó un sistema unificado de atención telefónica que opera las 24 horas y permite resolver reclamos y consultas municipales de forma ágil y centralizada.

El Centro de Atención al Vecino de San Isidro atendió un total de 37.900 consultas durante 2025, en su primer año de funcionamiento. El servicio, que opera a través de la línea 147, registró un promedio superior a 3.000 consultas mensuales, con disponibilidad las 24 horas, los 365 días del año.


La mayor demanda se concentró entre los lunes, martes y miércoles, con picos de actividad en la franja horaria de 9 a 15 horas, según datos oficiales del Municipio.



Principales motivos de consulta en 2025


Durante el año, las temáticas más recurrentes estuvieron vinculadas a arbolado, tránsito, alumbrado público e higiene urbana, servicios estos últimos a cargo de la empresa CLIBA. En siete de los doce meses, los reclamos relacionados con arbolado y alumbrado encabezaron el ranking de consultas.


Gracias a las mejoras implementadas en la gestión y resolución de reclamos, hacia fin de año se evidenció una baja significativa en la demanda: las consultas por arbolado disminuyeron un 15%, mientras que las vinculadas a higiene urbana y alumbrado se redujeron en un 5%.


Estacionamiento medido y consultas frecuentes


Un 15% del total de las consultas estuvo relacionado con el sistema de estacionamiento medido. El Centro permitió evacuar dudas sobre el funcionamiento de la aplicación San Isidro Estaciona, los comercios adheridos y el servicio de grúas, agilizando la atención en el marco de esta modalidad implementada por el Municipio.


Derivación ante emergencias y canales específicos


Ante emergencias ambientales o situaciones de catástrofe, el Centro de Atención al Vecino deriva de manera inmediata a los canales correspondientes:


Defensa Civil: 4512-3103
Bomberos: 4747-2222
Patrulla Municipal / Centro de Operaciones Municipal (COM): 4512-3333 (24 horas)
Emergencias Médicas: 4512-3107


Las denuncias de seguridad se canalizan directamente al COM o mediante el programa Ojos en Alerta, vía WhatsApp. En tanto, las consultas vinculadas a salud se atienden a través del Centro de Atención Telefónica, al 4707-1900.


Un sistema centralizado y unificado


El servicio centraliza la mayoría de las gestiones municipales y posiciona a San Isidro como uno de los pocos distritos bonaerenses con un sistema de atención telefónica unificado y centralizado.


Para garantizar respuestas rápidas y un seguimiento eficiente, el Municipio incrementó la cantidad de operadores y modernizó la tecnología, permitiendo que los agentes gestionen y deriven consultas directamente a las áreas correspondientes mediante un sistema integrado, con monitoreo permanente de cada caso.

