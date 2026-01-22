Modernización Laboral en Tigre: fuerte debate y amplia participación en la Cámara de Comercio e Industria
El miércoles 21 de enero se realizó en Tigre una jornada de debate sobre Modernización Laboral, organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Tigre (CACIT). La actividad se desarrolló entre las 9 y pasadas las 11 de la mañana, con una convocatoria que colmó la sala.
El encuentro, titulado “Modernización Laboral. Ideas, dudas, consultas”, generó un intercambio activo entre los asistentes y los panelistas, en el que se abordaron distintos aspectos de la problemática laboral actual y su impacto en el desarrollo del comercio y la industria, especialmente desde la perspectiva de las PyMEs.
Exposiciones y apertura del debate
La apertura estuvo a cargo del Lic. Pablo Senestrari, presidente de la entidad, quien dio inicio al debate y presentó los ejes principales de la jornada. Posteriormente, tomaron la palabra el Lic. Edgardo Martiarena, el Dr. Eduardo Regondi y la Cdra. Marina Mauri, quienes aportaron miradas complementarias desde sus respectivos ámbitos profesionales.
Cada una de las exposiciones permitió analizar la modernización laboral desde enfoques técnicos, industriales y comerciales, poniendo en foco las dificultades, desafíos y oportunidades que enfrenta el sector productivo, en particular las pequeñas y medianas empresas.
Participación del sector empresario y político
Del encuentro participaron titulares de empresas de diversos rubros, junto a funcionarios municipales, representantes de otras cámaras gremiales empresarias y concejales de distintos bloques políticos del Municipio de Tigre.
La amplia participación reflejó el interés del sector productivo local por debatir y comprender los cambios vinculados al mundo del trabajo y su incidencia directa en la actividad comercial e industrial del distrito.