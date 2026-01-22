edición 7998 - visitas hoy 153

Modernización Laboral en Tigre: fuerte debate y amplia participación en la Cámara de Comercio e Industria

Empresarios, especialistas y funcionarios participaron de un encuentro organizado por la CACIT, donde se analizaron los desafíos y oportunidades de la modernización laboral desde la mirada PyME.

El miércoles 21 de enero se realizó en Tigre una jornada de debate sobre Modernización Laboral, organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Tigre (CACIT). La actividad se desarrolló entre las 9 y pasadas las 11 de la mañana, con una convocatoria que colmó la sala.


El encuentro, titulado “Modernización Laboral. Ideas, dudas, consultas”, generó un intercambio activo entre los asistentes y los panelistas, en el que se abordaron distintos aspectos de la problemática laboral actual y su impacto en el desarrollo del comercio y la industria, especialmente desde la perspectiva de las PyMEs.



Exposiciones y apertura del debate


La apertura estuvo a cargo del Lic. Pablo Senestrari, presidente de la entidad, quien dio inicio al debate y presentó los ejes principales de la jornada. Posteriormente, tomaron la palabra el Lic. Edgardo Martiarena, el Dr. Eduardo Regondi y la Cdra. Marina Mauri, quienes aportaron miradas complementarias desde sus respectivos ámbitos profesionales.


Cada una de las exposiciones permitió analizar la modernización laboral desde enfoques técnicos, industriales y comerciales, poniendo en foco las dificultades, desafíos y oportunidades que enfrenta el sector productivo, en particular las pequeñas y medianas empresas.


Participación del sector empresario y político


Del encuentro participaron titulares de empresas de diversos rubros, junto a funcionarios municipales, representantes de otras cámaras gremiales empresarias y concejales de distintos bloques políticos del Municipio de Tigre.


La amplia participación reflejó el interés del sector productivo local por debatir y comprender los cambios vinculados al mundo del trabajo y su incidencia directa en la actividad comercial e industrial del distrito.

