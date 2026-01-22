edición 7998 - visitas hoy 146

Tigre

Museos de Tigre en verano: arte, historia y recorridos culturales para vecinos y visitantes

Museos de Tigre en verano: arte, historia y recorridos culturales para vecinos y visitantes.
Arte, patrimonio e historia se combinan en una propuesta cultural impulsada por el Municipio de Tigre, con recorridos guiados y espacios abiertos para toda la comunidad durante el verano.

Museos de Tigre en verano: una propuesta cultural para toda la comunidad


El Municipio de Tigre invita a vecinos y visitantes a disfrutar durante el verano de una variada propuesta cultural en sus museos más emblemáticos, con recorridos guiados y actividades pensadas para conectar con el arte y la historia local.


La iniciativa incluye espacios icónicos del distrito como el Museo de Arte Tigre (MAT), el Museo Casa Sarmiento, el Museo de la Reconquista, el Museo Xul Solar y la Casa Museo Haroldo Conti, que abren sus puertas con diferentes propuestas a lo largo de la temporada estival.



Un recorrido por el arte argentino y el patrimonio local


El Museo de Arte Tigre (MAT) propone recorrer su destacada colección de arte argentino de fines del siglo XIX y comienzos del XX, además de sus exposiciones temporarias, en un edificio emblemático ubicado sobre el río Luján.


Por su parte, el Museo Casa Sarmiento, declarado Patrimonio Municipal en 1997, ofrece una experiencia integral que combina biblioteca, centro cultural y espacios al aire libre, en pleno Delta de Tigre.


Historia, identidad y pensamiento artístico


El Museo de la Reconquista permite conocer la historia social del distrito, poniendo en valor el desembarco de Santiago de Liniers en las costas de Tigre el 4 de agosto de 1806, hecho clave en la marcha hacia la Reconquista de Buenos Aires tras la invasión inglesa.


En tanto, el Museo Xul Solar desarrolla talleres y propuestas vinculadas a diversas disciplinas, orientadas a explorar la cosmovisión y el pensamiento del reconocido artista argentino.


Literatura y memoria en el Delta


La Casa Museo Haroldo Conti abre sus puertas para recorrer el espacio que marcó la vida y obra del escritor, donde se gestaron textos fundamentales como “Sudeste” (1962) y relatos destacados como “La balada del álamo carolina” (1975).


Días, horarios y ubicaciones de los museos


Museo de Arte Tigre


Miércoles a viernes: 13 a 18 hs (visita guiada 16.30 hs)
Sábados, domingos y feriados: 12 a 18 hs (visitas guiadas 13.30 y 16.30 hs)
Cierre de boletería: 17.30 hs
Av. Victorica 972, Tigre centro


Museo Casa Sarmiento


Miércoles, domingos y feriados: 10.30 a 18 hs
Río Sarmiento y arroyo Reyes, Delta de Tigre


Museo Xul Solar


Sábados: 13 a 17 hs
Los Ciruelos, Villa La Ñata


Museo de la Reconquista


Miércoles a domingos y feriados: 10 a 18 hs
Av. Liniers 818, Tigre centro


Casa Museo Haroldo Conti


Visitas con programación previa: casamuseoharoldoconti@tigre.gob.ar
Arroyo Gambado y Leber, Delta de Tigre


Para más información, se pueden consultar las redes sociales oficiales: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.

