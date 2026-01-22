Museos de Tigre en verano: arte, historia y recorridos culturales para vecinos y visitantes

Museos de Tigre en verano: una propuesta cultural para toda la comunidad
El Municipio de Tigre invita a vecinos y visitantes a disfrutar durante el verano de una variada propuesta cultural en sus museos más emblemáticos, con recorridos guiados y actividades pensadas para conectar con el arte y la historia local.
La iniciativa incluye espacios icónicos del distrito como el Museo de Arte Tigre (MAT), el Museo Casa Sarmiento, el Museo de la Reconquista, el Museo Xul Solar y la Casa Museo Haroldo Conti, que abren sus puertas con diferentes propuestas a lo largo de la temporada estival.
Un recorrido por el arte argentino y el patrimonio local
El Museo de Arte Tigre (MAT) propone recorrer su destacada colección de arte argentino de fines del siglo XIX y comienzos del XX, además de sus exposiciones temporarias, en un edificio emblemático ubicado sobre el río Luján.
Por su parte, el Museo Casa Sarmiento, declarado Patrimonio Municipal en 1997, ofrece una experiencia integral que combina biblioteca, centro cultural y espacios al aire libre, en pleno Delta de Tigre.
Historia, identidad y pensamiento artístico
El Museo de la Reconquista permite conocer la historia social del distrito, poniendo en valor el desembarco de Santiago de Liniers en las costas de Tigre el 4 de agosto de 1806, hecho clave en la marcha hacia la Reconquista de Buenos Aires tras la invasión inglesa.
En tanto, el Museo Xul Solar desarrolla talleres y propuestas vinculadas a diversas disciplinas, orientadas a explorar la cosmovisión y el pensamiento del reconocido artista argentino.
Literatura y memoria en el Delta
La Casa Museo Haroldo Conti abre sus puertas para recorrer el espacio que marcó la vida y obra del escritor, donde se gestaron textos fundamentales como “Sudeste” (1962) y relatos destacados como “La balada del álamo carolina” (1975).
Días, horarios y ubicaciones de los museos
Museo de Arte Tigre
Miércoles a viernes: 13 a 18 hs (visita guiada 16.30 hs)
Sábados, domingos y feriados: 12 a 18 hs (visitas guiadas 13.30 y 16.30 hs)
Cierre de boletería: 17.30 hs
Av. Victorica 972, Tigre centro
Museo Casa Sarmiento
Miércoles, domingos y feriados: 10.30 a 18 hs
Río Sarmiento y arroyo Reyes, Delta de Tigre
Museo Xul Solar
Sábados: 13 a 17 hs
Los Ciruelos, Villa La Ñata
Museo de la Reconquista
Miércoles a domingos y feriados: 10 a 18 hs
Av. Liniers 818, Tigre centro
Casa Museo Haroldo Conti
Visitas con programación previa: casamuseoharoldoconti@tigre.gob.ar
Arroyo Gambado y Leber, Delta de Tigre
Para más información, se pueden consultar las redes sociales oficiales: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.