Avanzan las obras de veredas en Tigre centro sobre la Avenida Cazón

El Municipio de Tigre continúa avanzando con las obras de veredas en Tigre centro, en el marco del Plan de Veredas que impulsa la gestión local para mejorar la circulación peatonal y el entorno urbano.
Los trabajos se desarrollan sobre Avenida Cazón, en la intersección con las calles Montes de Oca y Chacabuco, donde se ejecutan aproximadamente 700 metros cuadrados de nuevas sendas peatonales.
Mejoras urbanas y accesibilidad
Además de la renovación de veredas, el Municipio lleva adelante tareas de parquización, la renovación de rampas para personas con discapacidad y la colocación de nueva cartelería urbana.
Asimismo, se realizan trabajos de pintura en cordones y sendas peatonales, con el objetivo de ordenar la circulación y reforzar la seguridad vial en una zona de alto tránsito.
Impacto en la circulación y la vida cotidiana
El Plan de Veredas del Municipio de Tigre busca mejorar la calidad de vida de los vecinos, facilitar el acceso a paradas de colectivos, centros comerciales y espacios públicos, y contribuir al embellecimiento de los barrios.
Estas intervenciones forman parte de una política sostenida de gestión municipal orientada a fortalecer la infraestructura urbana y promover una ciudad más accesible y segura.