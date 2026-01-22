edición 7997 - visitas hoy 2570

Tigre

Programa Afianzando Lazos en Tigre: acompañamiento municipal para quienes buscan adoptar niños, niñas y adolescentes

El Municipio de Tigre desarrolla una propuesta integral de orientación y acompañamiento para personas interesadas en adoptar, con talleres presenciales en General Pacheco y articulación con juzgados de Familia.

El Municipio de Tigre lleva adelante el Programa Afianzando Lazos, una iniciativa destinada a acompañar a la comunidad en el proceso adoptivo de niños, niñas y adolescentes que se encuentran a la espera de ser integrados a una familia por decisión judicial.


La propuesta está orientada a personas que desean formar una familia a través de la adopción, brindando herramientas de orientación, asesoramiento y contención durante cada etapa del proceso.



Acompañamiento integral en el proceso adoptivo


El programa se desarrolla mediante talleres de orientación y asesoramiento, que incluyen espacios de reflexión grupal, entrevistas individuales y el intercambio de testimonios entre participantes.


Estos encuentros buscan brindar información clara sobre el proceso adoptivo, despejar dudas frecuentes y acompañar emocionalmente a quienes inician o transitan este camino.


Dónde y cómo se realizan los talleres


Las actividades tienen lugar en el Centro de Atención Familiar y de la Salud (CAFyS), ubicado en Salta 550, General Pacheco. El ciclo consta de seis encuentros presenciales, que se realizan de 15 a 17 horas.


Articulación con la Justicia de Familia


Un aspecto central del Programa Afianzando Lazos es su ejecución articulada con los juzgados de Familia, lo que permite un abordaje integral y coordinado del proceso adoptivo, respetando los marcos legales vigentes y priorizando el interés superior de niños, niñas y adolescentes.


Inscripción y contacto


Las personas interesadas en participar de los talleres o recibir más información deben enviar un correo electrónico a orientacion_adopcion@tigre.gob.ar.

