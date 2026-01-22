San Fernando suma talleres de gaming y DJ en sus Polideportivos durante el verano

La iniciativa forma parte de las Actividades Juveniles de verano y está dirigida a chicos y chicas de 13 a 17 años, combinando deportes, tecnología y creatividad en distintos Polideportivos del distrito.

Los Polideportivos de San Fernando incorporaron nuevos talleres de gaming y DJ durante el verano, como parte de las Actividades Juveniles destinadas a adolescentes de 13 a 17 años. La propuesta combina deportes, recreación y tecnología, con el objetivo de fomentar la creatividad y el desarrollo de habilidades técnicas y cognitivas.

Las actividades se desarrollan en distintos Poli del distrito e incluyen talleres de eSports, producción musical, edición y formación como DJ, sumándose a las disciplinas deportivas tradicionales que se ofrecen durante la temporada estival.

Deportes, tecnología y recreación en los Polideportivos

El Secretario de Deportes del Municipio, Carlos Traverso, explicó que se trata de una iniciativa itinerante que recorre los diferentes Polideportivos del distrito.

“Son actividades nuevas que implementamos y rotan entre los diferentes Polideportivos, donde tenemos computadoras, Play Stations, tablets para usar en los diferentes eSports, aparte de las tradicionales actividades que se realizan de Natación y otros deportes. Estamos muy contentos por su desarrollo, y durante el verano estaremos recorriendo todos los Polideportivos para que más jóvenes tengan la posibilidad de disfrutarlos”, señaló.

Talleres de DJ y producción musical

Por su parte, Yankee DJ, responsable de los talleres, destacó la participación de los adolescentes.

“Convocamos a los chicos para que se puedan adaptar a las nuevas tecnologías, muchos no están sorprendidos porque ya están ligados con la música y se integran fácilmente a la parte musical, de DJ, de edición; a otros les gusta cantar, y eso está buenísimo”, expresó.

“Trabajar con chicos siempre está muy bueno, porque vienen con fuerza de voluntad, con ganas de aprender, de escuchar música que une muchas cosas y que es inevitable porque siempre está. Están totalmente enganchados con estos talleres que implementó San Fernando, por eso los invitamos a sumarse”, agregó.

Inscripción y Polideportivos participantes

Para participar, los adolescentes deben inscribirse en la Actividad Juvenil de los siguientes Polideportivos:



Polideportivo N°1 (Arnoldi y Pasteur)

Polideportivo N°2 (Ruta 202 y Pueyrredón)

Polideportivo N°5 (Guatemala y Gilardoni)

Polideportivo N°6 (Av. Avellaneda y Francia)

Polideportivo N°7 (Arnoldi y Alvear)

Polideportivo N°8 (French y Chacabuco)

Polideportivo N°9 (Serrano y Ruta 202)



La inscripción puede realizarse de manera presencial o mediante preinscripción online en www.sanfernando.gob.ar/deportesverano2026