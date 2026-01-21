Paseo de Bicicletas Nocturno en San Isidro: cierran la avenida Unidad Nacional para actividades recreativas de verano.

San Isidro impulsa el Paseo de Bicicletas Nocturno durante el verano

Todos los miércoles y viernes por la noche, el Municipio de San Isidro cierra un tramo de la avenida Unidad Nacional para promover la actividad física, el uso de espacios públicos y el disfrute familiar durante el verano.

Con el objetivo de fomentar la actividad física y promover el uso de los espacios públicos, el Municipio de San Isidro lleva adelante una nueva edición del Paseo de Bicicletas Nocturno, una propuesta gratuita pensada para disfrutar del verano en un entorno seguro y accesible para toda la comunidad.

La iniciativa se desarrolla durante los meses de verano, todos los miércoles y viernes, de 20.30 a 23.00, con el cierre al tránsito vehicular de un tramo de casi tres kilómetros de la avenida Unidad Nacional, entre Fleming y Santa Fe.

Un corredor recreativo alrededor del Hipódromo

Durante ese horario, el sector que rodea al Hipódromo de San Isidro se transforma en un corredor recreativo donde vecinos de todas las edades pueden caminar, correr, andar en bicicleta, practicar rollers o utilizar los aparatos aeróbicos de la estación saludable instalada en el lugar.

El circuito también cuenta con juegos infantiles y espacios pensados para el disfrute familiar, consolidándose como una alternativa recreativa nocturna en uno de los puntos más concurridos del distrito.

Clases gratuitas y propuestas deportivas

Como parte de la propuesta, a las 20.45 se dictan clases gratuitas de Mix Dance, a cargo de profesores especializados, en el cruce de Unidad Nacional e Italia, sumando una opción para quienes buscan combinar ejercicio y entretenimiento.

Complemento del paseo diurno y más actividades saludables

El Paseo de Bicicletas Nocturno complementa al tradicional Paseo de Bicicletas diurno, que funciona los domingos y feriados, de 8.00 a 14.00, e incluye clases abiertas de yoga a las 10 de la mañana.

Además, el Municipio continúa promoviendo hábitos saludables con clases gratuitas de funcional, running fit, mix dance y yoga en distintas plazas y parques del distrito. El cronograma completo de actividades, con días, horarios y ubicaciones, puede consultarse en: https://www.sanisidro.gob.ar/propuestasenespaciospublicos