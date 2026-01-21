Cine en Vicente López: funciones gratuitas con Hitchcock, Miyazaki, John Waters y cine argentino durante enero

Cine en Vicente López: una agenda gratuita para todo enero

El municipio presenta una variada programación de cine en Vicente López con funciones gratuitas, ciclos temáticos y proyecciones al aire libre en distintos espacios culturales durante enero.

En el marco de Casa Abierta, el ciclo de actividades culturales de verano, el Municipio impulsa una destacada programación de cine en Vicente López durante enero, con funciones gratuitas en salas y al aire libre, abarcando distintos géneros, formatos y públicos.

La propuesta se desarrollará en espacios culturales emblemáticos del distrito e incluye películas clásicas, cine de culto, producciones nacionales y animé japonés reconocido a nivel internacional.

Cine al aire libre en Quinta Trabucco

Uno de los ejes de la programación será el cine al aire libre en Vicente López, que tendrá lugar en Quinta Trabucco (Melo 3050), con una selección de películas de Studio Ghibli, el prestigioso estudio japonés de animación.

El jueves 22 de enero, a las 20.30, se proyectará “La princesa Mononoke”, dirigida por Hayao Miyazaki. La propuesta continuará el jueves 29, en el mismo horario, con “La colina de las amapolas”. Ambas funciones se realizarán con acceso libre.

Clásicos del terror y cine nacional en el Centro Cultural Munro

El Centro Cultural Munro (Vélez Sarsfield 4650) será sede de un ciclo dedicado al terror y al cine clásico. El jueves 22 de enero, a las 19 horas, se exhibirá “Psicosis”, la emblemática obra dirigida por Alfred Hitchcock.

La programación incluirá además producciones locales como “Plaga Zombie”, que se proyectará el domingo 25 de enero, y “El Monstruo de la Laguna Negra”, clásico del cine de terror de Universal, previsto para el jueves 29, ambos a las 19 horas.

Cine de culto y producciones argentinas en el Cine York

En el Cine York de Olivos (Juan Bautista Alberdi 895) se presentará una selección del director John Waters, reconocido desde la década del 70 por sus películas de culto. El ciclo incluirá títulos como “Desperate Living” y “Pink Flamingos”, entre otros.

También habrá espacio para el cine nacional con la proyección de “Historias Extraordinarias”, el film argentino dirigido por Mariano Llinás, que propone el desarrollo de tres relatos caóticos. La función será el domingo 25 de enero a las 18 horas.

Entradas y agenda completa

Todas las funciones de cine en Vicente López son gratuitas y con ingreso por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de las salas.

La agenda completa del verano, con fechas y horarios, se encuentra disponible en el siguiente link:

https://www.vicentelopez.gov.ar/webfs/agenda-verano-2026.pdf