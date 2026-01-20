Transporte Bicentenario: Sofía Vannelli cuestionó la decisión del Municipio de Vicente López.

Sofía Vannelli cuestionó la suspensión del Transporte Bicentenario en Vicente López

La diputada provincial Sofía Vannelli cuestionó la suspensión por un año del Transporte Bicentenario, recordó que estaba aprobado en el presupuesto y advirtió sobre el impacto en adultos mayores y trabajadoras.

El Frente Renovador de Vicente López denunció la suspensión del Transporte Bicentenario en Vicente López, una decisión del Gobierno municipal que interrumpe por un año un servicio de transporte público gratuito que ya contaba con presupuesto aprobado. La medida, tomada sin anuncios oficiales previos, afecta de manera directa a adultos mayores, vecinos de barrios alejados y a las 30 mujeres choferes que integran la línea.

Según se informó, las trabajadoras fueron notificadas de que el último recorrido del servicio se realizará este domingo 25 de enero, lo que generó preocupación entre los usuarios habituales y abrió interrogantes sobre la planificación y el uso de los fondos municipales.

Un servicio aprobado en el presupuesto municipal

Desde su rol legislativo, Vannelli recordó que el Transporte Bicentenario fue incluido y aprobado en el Presupuesto municipal vigente, lo que convierte a la suspensión en una decisión que contradice lo votado por el Concejo Deliberante.

La diputada señaló que, apenas 15 días después del inicio del año, la gestión municipal resolvió dar marcha atrás con una política pública ya financiada, generando dudas sobre el destino de la partida asignada para garantizar la movilidad de los vecinos, en especial de los adultos mayores.

El impacto directo en adultos mayores y vecinos

Uno de los principales ejes de la denuncia de Sofía Vannelli es el impacto que la suspensión del servicio tiene sobre los adultos mayores, quienes utilizan mayoritariamente el Transporte Bicentenario para trasladarse dentro del distrito.

La diputada advirtió la contradicción entre esta decisión y las obras proyectadas por el Municipio para el Centro Recreativo de la Tercera Edad, incluidas en el presupuesto 2026. Sin el transporte gratuito, muchos jubilados quedan sin una alternativa accesible para llegar al predio.

“Para muchos, el gasto de un transporte privado o la caminata bajo el sol de enero no son una opción”, señalaron desde el espacio político que acompaña la denuncia.

Un recorrido estratégico para servicios esenciales

El Transporte Bicentenario cumple un rol central en la conectividad del distrito, uniendo los barrios más alejados desde Villa Adelina hasta la costa, y facilitando el acceso a servicios esenciales.

Puntos clave del recorrido



Maternidad Santa Rosa , utilizada por madres que realizan controles y traslados con sus bebés.

Hospitales y UAPS , que garantizan el acceso a la salud pública a quienes no cuentan con vehículo propio.

Centro Recreativo de Adultos Mayores en el Río de Vicente López, uno de los espacios más concurridos por jubilados.



Reclamo vecinal y pedido de continuidad

En línea con la postura de Sofía Vannelli, vecinos, vecinas y organizaciones barriales se autoconvocaron a un reclamo frente al Palacio Municipal este lunes 19 en rechazo a la suspensión del servicio.

El pedido central es que el Municipio garantice la continuidad del Transporte Bicentenario y proteja las fuentes de trabajo de las 30 conductoras, quienes forman parte de una política de movilidad con perspectiva de género que hoy se encuentra en riesgo.