El Municipio de Tigre refuerza obras y mantenimiento en distintos puntos del Delta

El Municipio continúa con trabajos integrales en el territorio isleño, con intervenciones en puentes, muelles, escuelas, alumbrado público y vías navegables para mejorar la seguridad y la accesibilidad.

El Municipio de Tigre avanza con nuevas obras en el Delta de Tigre, mediante trabajos integrales de mantenimiento y puesta en valor en distintos sectores del territorio isleño. Las acciones están orientadas a mejorar la infraestructura, la circulación y la seguridad tanto de los vecinos como de las embarcaciones.

Las tareas incluyen intervenciones en puentes, muelles, escuelas, alumbrado público y vías navegables, como parte de una política sostenida para atender las necesidades cotidianas de la comunidad del Delta.

Reparación de puentes y muelles públicos

Entre los trabajos realizados, se completó la reparación y mantenimiento del puente público del Arroyo Santa Rosa, una estructura clave para la movilidad diaria de los vecinos isleños.

Asimismo, se llevó adelante la puesta en valor del muelle del Museo Casa Haroldo Conti, ubicado sobre el Arroyo Gambado, con el objetivo de preservar los accesos a uno de los espacios culturales más representativos del Delta.

Mantenimiento de vías navegables y espacios educativos

En el arroyo Las Casas, personal municipal efectuó el corte y retiro de un árbol caído que obstruía la navegación, lo que permitió restablecer la circulación de embarcaciones.

Además, se realizaron tareas de mantenimiento en la Escuela N°12 del Río Sarmiento, que incluyeron trabajos de limpieza y corte de pasto en el predio.

Alumbrado público y seguridad náutica

También se concretaron trabajos de mantenimiento y puesta en valor del muelle público Curubica, sobre el Río Sarmiento, junto con la reparación y mejora del alumbrado público en el Arroyo Los Zorzales, lo que refuerza la seguridad durante el horario nocturno.

En materia de seguridad náutica, se retiró un árbol que se encontraba a la deriva a la altura del muelle Felipe, sobre el Río San Antonio, una acción preventiva para evitar accidentes en la navegación.

Mejora de accesos en zonas afectadas por derrumbes

Finalmente, se ejecutó la prolongación de la pasarela de acceso al puente público en el sector aledaño a “Dos Lunas”, sobre el Río Sarmiento, debido a un derrumbe de la costa. La intervención garantiza un tránsito estable y seguro para los vecinos.

Estas acciones forman parte del trabajo continuo del Municipio de Tigre para fortalecer la infraestructura, la accesibilidad y la seguridad en cada rincón del Delta.