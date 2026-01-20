Conflicto en FATE San Fernando: paros y protestas por salarios congelados desde hace más de un año

Conflicto salarial en la planta de FATE de San Fernando

El sindicato del neumático denunció más de 12 meses sin aumentos salariales, despidos y cambios en las condiciones laborales en la planta ubicada en San Fernando.

La planta de neumáticos FATE, ubicada en el partido bonaerense de San Fernando, atraviesa un conflicto gremial que volvió a escalar en los últimos días. Los trabajadores reclaman una recomposición salarial tras más de un año sin aumentos, además de denunciar despidos y modificaciones en las condiciones de trabajo.

Las medidas de fuerza son impulsadas por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que confirmó la realización de paros totales como parte de un plan de lucha ante la falta de respuestas por parte de la empresa.

Paros y plan de lucha

Según informó el gremio, las medidas se concretaron el sábado 17 de enero, entre las 6 y las 14, y el lunes 19 de enero, de 14 a 22, con paralización total de tareas en la fábrica. Desde el sindicato advirtieron que el conflicto podría profundizarse si no se avanza en una instancia de negociación.

Reclamos por salarios y condiciones laborales

Desde el SUTNA remarcaron que la empresa no otorgó incrementos salariales durante más de 12 meses, lo que provocó una fuerte pérdida del poder adquisitivo en un contexto de inflación sostenida. En un comunicado, el sindicato expresó que “Fate ha llegado a la total irracionalidad, evitando realizar aumento salarial alguno durante más de 12 meses”.

El trabajador de FATE Sebastián Tesoro explicó que el conflicto se viene manifestando a través de distintas acciones gremiales. “Nosotros venimos desde hace algunas semanas atrás con asambleas, con paros y con cortes de ruta. Porque es la única manera que consideramos nosotros, los trabajadores, que nos permite tener una exposición, para que toda la comunidad se entere de la situación”, señaló.

En relación al impacto económico, Tesoro detalló: “Estamos cobrando $1.500.000 por mes, con un ritmo de trabajo que cambió el formato laboral a 48 horas semanales con franco los domingos. En el acumulado estamos perdiendo casi un 30% de recomposición salarial”.

Antecedentes y situación del sector

Desde el sindicato recordaron que la postura de la empresa frente a los reclamos salariales no es nueva. Durante la pandemia de 2020, FATE había intentado abonar solo el 50% de los salarios, pese a haber recibido asistencia estatal a través del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).

De acuerdo a lo señalado por el gremio, balances presentados por la propia empresa en años posteriores reflejaron resultados positivos. En ese marco, el SUTNA remarcó el carácter alimentario del salario y rechazó cualquier negociación individual por fuera de la paritaria del sector.

El conflicto en FATE se da, además, en un contexto más amplio dentro de la industria del neumático. Tras la huelga nacional de 2022, el sindicato denunció despidos y recortes en distintas empresas de la actividad, entre ellas FATE, Pirelli y Bridgestone. Según datos gremiales, en el último período se registró la pérdida de cientos de puestos de trabajo.