Tren Belgrano Norte: cancelaciones y servicios reducidos por obras hasta el 13 de febrero

Las obras de infraestructura en la línea Belgrano Norte generan cancelaciones y recorridos parciales, principalmente en los servicios nocturnos, según informó Ferrovías.

La empresa Ferrovías informó que se están llevando adelante obras de infraestructura en la línea Belgrano Norte, lo que provoca cancelaciones y servicios reducidos hasta el próximo 13 de febrero. Las modificaciones impactan principalmente en los trenes nocturnos, tanto en sentido a Retiro como hacia Villa Rosa.

De acuerdo con el cronograma oficial, de lunes a viernes algunos servicios se encuentran directamente cancelados, mientras que otros funcionan de manera parcial, sin completar su recorrido habitual.

Entre los servicios afectados desde Villa Rosa, el tren Nº 3154, que parte a las 21:18, circula únicamente hasta la estación Boulogne Sur Mer. En tanto, los trenes Nº 3158 (22:07) y Nº 3160 (22:37) finalizan su recorrido en Aristóbulo del Valle.

Desde la cabecera Retiro, permanecen cancelados los trenes Nº 3157 (23:15), Nº 3159 (23:45) y Nº 3001 (00:20) durante todo el período de obras.

Como consecuencia de estos cambios, el último servicio completo desde Retiro hacia Villa Rosa parte a las 22:55, mientras que en sentido inverso, desde Villa Rosa a Retiro, el último tren sale a las 21:01. Además, los sábados 24 de enero y 7 de febrero, el tren Nº 3001, con salida a las 00:20 desde Retiro, también será cancelado.

El Belgrano Norte es una de las principales líneas ferroviarias que conectan la zona norte del conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires. Su recorrido comienza en Villa Rosa, en el partido de Pilar, atraviesa Tigre, con parada en Don Torcuato, recorre Malvinas Argentinas y cuenta con estaciones en San Isidro, como Boulogne y Villa Adelina.

Luego, la línea ingresa en Vicente López, donde permite la conexión con Puente Saavedra y facilita el acceso a Ciudad Universitaria, para finalmente finalizar en Retiro.

Estas afectaciones en el Belgrano Norte se dan en paralelo a la suspensión total del servicio del tren Mitre, lo que refuerza el rol de esta línea como una de las principales alternativas ferroviarias entre la zona norte del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.