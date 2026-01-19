Vicente López lanza Casa Abierta con más de 300 actividades culturales para disfrutar el verano

Del 12 de enero al 1 de marzo, el Municipio de Vicente López llevará adelante Casa Abierta, un ciclo con más de 300 propuestas culturales en más de 20 espacios del distrito.

El Municipio de Vicente López lanzó Casa Abierta, un ciclo cultural de verano que se desarrollará del 12 de enero al 1 de marzo y que ofrecerá más de 300 actividades distribuidas en más de 20 espacios culturales del partido.

La programación está pensada para todas las edades e integra propuestas de literatura, música, cine, teatro, artes visuales, diseño, gastronomía, prácticas de bienestar, talleres, encuentros y actividades al aire libre, además de una agenda especial destinada a infancias y jóvenes.

La literatura, la poesía y la escritura ocupan un lugar central dentro del ciclo. En la Biblioteca municipal se desarrollarán propuestas como Ludoteca y Cajitas exploradoras de libros para toda la familia. También habrá expediciones literarias guiadas por Andrea Martinolli, un taller de escritura expresiva a cargo de Nicolás Hochman y el Ciclo Poesía y Música, que abrirá Rafa Ferro junto al maestro Esteban Morgado.

La agenda musical abarca distintos géneros y formatos, con recitales, peñas, milongas con música en vivo, conciertos de música clásica, DJ sets y fogones especiales.

La programación incluye además una amplia agenda de cine, con funciones en salas y al aire libre, con títulos de realizadores nacionales e internacionales.

Otro eje del ciclo está dedicado a las prácticas de bienestar, con talleres, ferias y seminarios vinculados al cuidado del ambiente y la salud.

Las infancias y juventudes cuentan con propuestas específicas, con juegos, talleres, ciclos musicales y muestras artísticas.

La agenda completa puede consultarse en vicentelopez.gov.ar/verano y en las redes sociales @vicentelopezcultura.