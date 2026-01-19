Julio Zamora supervisó una obra de pavimentación en Don Torcuato

El intendente de Tigre recorrió los trabajos finalizados en la calle Lope de Vega, una obra de 1.100 m² que busca mejorar la circulación y la calidad de vida de los vecinos.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó la finalización de una obra de pavimentación en Don Torcuato, realizada en el marco de las políticas públicas que impulsa el Municipio para mejorar la conectividad y el bienestar de la comunidad.

La intervención se desarrolló en Don Torcuato este, sobre la calle Lope de Vega, en el tramo comprendido entre Colectora y Emilio Lamarca, y abarcó una superficie total de 1.100 metros cuadrados de nuevo pavimento.

Según se informó, la obra apunta a mejorar el tránsito vehicular, optimizar la circulación en la zona y brindar mayores condiciones de seguridad y accesibilidad para los vecinos y vecinas del barrio.

Estos trabajos forman parte de un plan integral de infraestructura vial que el Municipio de Tigre lleva adelante en distintas localidades del distrito, con el objetivo de consolidar una red de calles más segura, accesible y acorde al crecimiento urbano.