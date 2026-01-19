San Isidro: corte total de tránsito en La Salle y Treinta y Tres Orientales por la obra del Aliviador Alto Perú

El Municipio de San Isidro anunció que desde este lunes 19 se interrumpirá totalmente el tránsito en La Salle y Treinta y Tres Orientales durante unos 40 días por el avance de una obra hidráulica clave para Beccar.

El Municipio de San Isidro informó que desde este lunes 19 se realizará un corte total de tránsito en La Salle y Treinta y Tres Orientales, en el marco del avance de la obra del Aliviador Alto Perú. La interrupción se extenderá por aproximadamente 40 días y se llevará a cabo durante el verano, período en el que la circulación vehicular es menor.

La medida responde al avance del empalme de conductos subterráneos, una etapa fundamental para la posterior conexión del sistema con el río. Los trabajos se desarrollan entre las calles Brasil y Presidente Roca, y forman parte de una obra hidráulica que beneficiará especialmente a los vecinos de Beccar.

Según se detalló, esta etapa contempla la construcción de la cámara de empalme que permitirá la incorporación de nuevos conductos, además de la finalización y hormigonado de este tramo del túnel, considerado clave para la finalización del proyecto.

En cuanto a los desvíos de tránsito, los vehículos que circulen en dirección a Vicente López deberán hacerlo por La Salle, Brasil y avenida del Libertador. En tanto, quienes se dirijan hacia San Fernando deberán tomar La Salle, Presidente Roca y avenida del Libertador.

Desde el Municipio indicaron que la zona afectada contará con señalización específica, vallas de seguridad y la presencia de Agentes de Tránsito, que asistirán a los conductores y colaborarán para ordenar la circulación durante el desarrollo de la obra.