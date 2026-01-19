La Ciudad recuperó La Casona en Costanera Sur, ocupada durante más de 16 años.

El Gobierno porteño realizó un operativo en la Comuna 1 para recuperar un predio ocupado durante más de 16 años, con intervención policial y de áreas sociales.

La Ciudad de Buenos Aires recuperó este miércoles el predio conocido como La Casona, ubicado en Costanera Sur, que se encontraba ocupado de manera irregular desde hacía más de 16 años. El operativo se realizó en la Comuna 1 y contó con la intervención de fuerzas de seguridad y áreas del Gobierno porteño.

El terreno, situado en la intersección de la avenida De los Italianos y Manuela Sáenz, pertenece a la Ciudad. Durante el tiempo de ocupación, los usurpadores fueron agregando ambientes precarios y salones que se utilizaban como parrillas. Según denuncias vecinales, en el lugar se vendían drogas y alcohol, se registraban ruidos molestos durante la noche y funcionaba como depósito de mercaderías que luego se comercializaban en el parque.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, se refirió al operativo y sostuvo: “En Buenos Aires se había naturalizado convivir con propiedades usurpadas. Y con posturas complacientes, se perjudicaba a los vecinos. Esa época se acabó”. Luego agregó: “Nosotros tomamos una postura bien clara: hacer cumplir la ley y defenderla. Nunca vamos a justificar la ilegalidad. En esta Ciudad, el espacio público es de los vecinos y la propiedad privada se respeta”.

Del procedimiento participaron agentes de la Policía de la Ciudad, personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y equipos de la Red de Atención, que asistieron a las personas que se encontraban en el lugar.

Este operativo es el número 561 realizado durante la gestión de Jorge Macri, con el objetivo de recuperar propiedades usurpadas, tanto públicas como privadas, reforzar la seguridad y llevar tranquilidad a los vecinos.

Sandra, una vecina de la zona, expresó su agradecimiento: “Este lugar funcionaba de una manera muy incómoda para todos nosotros. Habíamos hecho muchas denuncias y nunca tuvimos respuestas. Agradecemos el operativo y ojalá este espacio público pueda ser utilizado por todos”.

Entre otros bienes públicos restituidos, la Ciudad mencionó la Casa Blaquier, ocupada durante más de cuatro décadas y que será restaurada para incorporarse al circuito cultural del Casco Histórico. También se recuperó un predio de 2.500 metros cuadrados en San Telmo, utilizado de manera irregular como campo de deportes; un terreno bajo la Autopista Perito Moreno, en Parque Avellaneda, que funcionaba como depósito; y otro espacio similar en Villa Luro, donde operaba una playa de estacionamiento con la concesión vencida.

En los últimos dos años, además, la Ciudad realizó 13 megaoperativos de ordenamiento del espacio público, que incluyeron el desalojo de más de 18 mil manteros en zonas como Once, Flores, Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers, Parque Saavedra y Mataderos, entre otros puntos de la Ciudad.