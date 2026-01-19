Muerte a la salida del boliche Tropitango en Tigre: falleció un joven tras 20 días internado.

Un joven de 20 años murió luego de permanecer 20 días en terapia intensiva tras ser atacado por un grupo de personas a la salida del boliche Tropitango, en El Talar. La causa es investigada como homicidio.

Un joven de 20 años murió tras permanecer 20 días internado en terapia intensiva luego de haber sido atacado a golpes por un grupo de personas a la salida del boliche Tropitango, en la localidad de El Talar, partido de Tigre. El hecho ocurrió durante los festejos de Año Nuevo y es investigado por la fiscalía de Tigre bajo la carátula de homicidio.

La víctima fue identificada como Alan Ismael Bordón, quien falleció este domingo en el Hospital de Pacheco, donde permanecía internado desde la madrugada del 1° de enero en estado crítico.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Bordón había asistido al local bailable junto a amigos para celebrar la llegada del Año Nuevo. Dentro del boliche mantuvo un conflicto con al menos dos personas, por motivos que aún no fueron establecidos. Ante esta situación, personal de seguridad intervino y expulsó a los involucrados.

Tras abandonar el local, el enfrentamiento continuó en la vía pública. Según la investigación, un grupo de al menos seis personas, que se movilizaban en dos vehículos, persiguió a Bordón y a sus amigos.

La persecución finalizó a pocos metros del boliche, donde el grupo alcanzó al joven y lo atacó violentamente. Como consecuencia de la agresión, Bordón sufrió una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral, quedando tendido en la vereda.

El joven fue asistido por personal médico y trasladado de urgencia al Hospital de Pacheco, donde permaneció internado bajo cuidados intensivos durante veinte días, hasta que este domingo se confirmó su fallecimiento.

La causa es investigada por la fiscalía de Tigre, que analiza testimonios y registros de cámaras de seguridad de la zona. Los investigadores sostienen que la agresión habría sido premeditada y que participaron al menos seis personas. La pesquisa continúa y no se descartan detenciones en los próximos días.

La muerte del joven generó una fuerte conmoción en la comunidad de El Talar y en redes sociales, donde familiares y allegados expresaron su dolor y reclamaron justicia.

Dana Isabella Cardozo, pareja de Bordón y madre de su hija, publicó un mensaje en el que expresó: “Veinte años, una vida por delante, sueños por cumplir, momentos únicos por pasar con tu hija: verla crecer, llevarla al jardín, a la escuela… y de un día para otro te arrebataron la vida”.

En el mismo posteo agregó: “Que se haga justicia, lo que te hicieron no tiene nombre”.

El fallecimiento de Bordón coincidió con un nuevo aniversario del homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, también tras un ataque en grupo a la salida de un boliche. En ese contexto, usuarios en redes sociales vincularon ambos hechos y reclamaron medidas para prevenir episodios de violencia similares.