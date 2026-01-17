Obras en escuelas de San Fernando: Juan Andreotti recorrió la renovación de siete edificios educativos

El Intendente visitó la Primaria N°3 y la Secundaria N°14, dos de las instituciones incluidas en un plan municipal que renovará siete escuelas antes del inicio del ciclo lectivo 2026.

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, recorrió las obras de renovación que el Municipio lleva adelante en siete escuelas públicas del distrito, en el marco del Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales y con una inversión superior a los 3.000 millones de pesos.

Las tareas apuntan a mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos educativos antes del inicio del ciclo lectivo 2026, beneficiando a miles de alumnos y docentes. En esta oportunidad, el Jefe Comunal supervisó los trabajos en la Escuela Primaria N°3 y la Escuela Secundaria N°14, ubicadas en la localidad de Virreyes.

Según se informó, durante el verano el Municipio renueva los edificios de siete instituciones educativas del distrito. Las obras se realizan en la Escuela Primaria N°8, la Escuela Secundaria N°21 y el CENS N°452 (Junín 1412); la Escuela Primaria N°3, la Escuela Secundaria N°14 y la EPA N°708 (Darragueira 2277); y la Escuela Especial N°503 (Lavalle 652).

Con el objetivo de conocer el avance de las ampliaciones, reparaciones y puestas en valor, Andreotti dialogó con directivos y personal educativo durante la recorrida. Allí destacó el alcance del programa municipal.

“Es un Programa que nos llena de orgullo a todos los vecinos de San Fernando, y un esfuerzo de la comunidad para brindar mejores espacios de aprendizaje a los más jóvenes”, expresó el Intendente.

En el mismo sentido, remarcó la decisión de seguir priorizando la inversión educativa en el distrito. “Todos nuestros esfuerzos están apuntados a seguir invirtiendo en Educación, porque la verdad está en la niñez y, si nuestros niños son felices y se pueden educar, tendremos un mejor futuro; por eso con este Programa seguimos acompañando desde el Municipio para que todas las escuelas sanfernandinas sean nuestro orgullo”, concluyó.

Por su parte, el director de la Escuela Secundaria N°14, Facundo Espinillo, valoró el impacto de las obras en el barrio. “Recibimos la visita del Intendente Juan Andreotti a las obras que la comunidad del ‘fondo de Virreyes’ demandaba, porque la educación pública es un bien y un derecho de los barrios populares de San Fernando”, afirmó.

Además, destacó el fuerte vínculo de la institución con su entorno. “Es una escuela con mucho arraigo en la comunidad, de la que proviene el personal docente; con una matrícula de 365 alumnos, las familias se acercan buscando vacantes para los diferentes años, lo que nos llena de orgullo porque nos siguen eligiendo”, señaló.

Espinillo agregó que el objetivo es iniciar el próximo ciclo lectivo con el edificio completamente renovado. “Esperamos comenzar el ciclo lectivo 2026 con una escuela totalmente renovada, lo que es un mimo al alma para nuestro barrio”, sostuvo.

En tanto, la secretaria administrativa de la Escuela Primaria N°3, Lucía, expresó su satisfacción por las mejoras realizadas. “Estamos muy contentos por esta renovación de la escuela, fundamental para la comunidad de los barrios Presidente Perón, Santa Catalina y Villa Hall”, indicó.

La referente educativa detalló que las obras incluyeron la renovación de puertas y ventanas deterioradas, la reparación de filtraciones de agua de lluvia y humedad, y mejoras en la iluminación. “Los alumnos están muy entusiasmados; son de familias muy humildes que hacen un gran esfuerzo para enviarlos a la escuela”, explicó.

Asimismo, subrayó el rol social del establecimiento. “Más de 410 chicos utilizan el comedor escolar, donde ofrecemos desayuno y almuerzo todos los días. La escuela no solo enseña, también cuida y contiene; es un espacio que consideran parte de su familia”, remarcó, y agradeció al Municipio por la obra realizada.

Acompañaron al Intendente durante la recorrida la secretaria de Obras Públicas, Cecilia Tucat; la subsecretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Analía Medina; la directora general de Educación, Victoria Varela; la presidenta del Consejo Escolar, Sandra Bergandi, y arquitectas del Municipio.