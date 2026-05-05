Alerta por tormentas fuertes en Tigre: se esperan ráfagas de 75 km/h y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por lluvias abundantes y actividad eléctrica. El Municipio de Tigre recomienda evitar la circulación innecesaria y recordó los teléfonos de emergencia ante el riesgo de anegamientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la región, y el Municipio de Tigre advirtió a los vecinos sobre un temporal que golpeará el área a partir del mediodía de este miércoles 6 de mayo. Se prevé un clima hostil con fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Según el reporte oficial, las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas de viento que alcanzarían los 75 km/h y la caída ocasional de granizo. Se estima que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 20 y 50 mm, aunque estas cifras podrían ser superadas de forma puntual en algunas zonas del distrito.

Ante este panorama, Defensa Civil y las áreas de emergencia de Tigre solicitan a la población extremar los cuidados. El objetivo principal es reducir los riesgos por anegamientos y accidentes derivados del viento fuerte, por lo que se recomienda evitar la circulación innecesaria mientras duren los chaparrones más intensos.

Recomendaciones de seguridad



No acercarse a postes ni cables que se hayan caído en la vía pública.

ni cables que se hayan caído en la vía pública.

Evitar circular por calles anegadas o zonas identificadas como inundables.

o zonas identificadas como inundables.

Asegurar objetos que puedan volarse en balcones o patios debido a las ráfagas.



Desde el gobierno local recordaron que, ante cualquier inconveniente o emergencia, los vecinos pueden comunicarse directamente con el Sistema de Emergencias Tigre (SET) al 4512-9999 o con Defensa Civil Tigre al 5288-3411.