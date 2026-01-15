Alerta por lluvias intensas y vientos fuertes en Tigre

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el distrito podría registrar lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo durante las próximas horas.

El Municipio de Tigre informó que rige una alerta meteorológica amarilla en el distrito, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ante la probabilidad de tormentas fuertes durante las próximas horas.

De acuerdo a los datos oficiales, el área podría verse afectada por abundante caída de agua, fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, por lo que se solicita a la comunidad extremar las medidas de prevención.

En este contexto, el Municipio difundió una serie de recomendaciones para evitar anegamientos e inconvenientes en la vía pública, vinculados principalmente al mantenimiento de la limpieza urbana y la circulación durante el evento climático.

Entre las medidas preventivas se solicita mantener la limpieza, retirar la basura en los horarios indicados y utilizar los cestos correspondientes, así como embolsar pastos y hojas antes de sacarlos del domicilio.

Asimismo, se indicó que los montículos producto de trabajos de poda no deben superar 1 metro cúbico, y que es importante dar aviso a la delegación barrial ante la detección de zanjas, caños o sumideros tapados.

Desde el Municipio también se recomienda no circular por las calles, salvo en casos de extrema necesidad, a fin de reducir riesgos durante las tormentas.

Ante cualquier duda o emergencia, los vecinos pueden comunicarse al 4512-9999, correspondiente al Sistema de Emergencias Tigre (SET), o al 5288-3411, línea de Defensa Civil Tigre.