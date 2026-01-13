Un meteotsunami sorprendió a la Costa Atlántica y dejó un muerto en Santa Clara del Mar

El fenómeno meteorológico impactó en Santa Clara del Mar, Mar Chiquita y Mar de Cobo. El agua avanzó violentamente sobre la playa, arrastró a turistas y activó un amplio operativo de emergencia.

Una jornada de pánico se vivió este lunes en el sudeste de la provincia de Buenos Aires tras el impacto de un meteotsunami en la costa bonaerense, que afectó a varias localidades de la Costa Atlántica y dejó como saldo una persona fallecida, un hombre internado en estado crítico y al menos 35 heridos leves.

El epicentro del fenómeno se registró en Santa Clara del Mar, aunque también tuvo impacto en Mar de Cobo, Mar Chiquita y se sintió con intensidad en distintos sectores de Mar del Plata. Según confirmaron fuentes oficiales, el nivel del mar avanzó de manera repentina y violenta, sorprendiendo a cientos de turistas que se encontraban en la playa.

Fabián García, titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, confirmó que la víctima fatal fue un hombre que fue empujado por la masa de agua y murió tras impactar contra las rocas de una escollera, pese a la rápida asistencia recibida en el lugar.

Estado de los heridos y operativo de emergencia

Además del fallecido, un hombre de aproximadamente 30 años sufrió un infarto luego de ser arrastrado por la confluencia del mar y el río en la albufera de Mar Chiquita. El episodio ocurrió alrededor de las 16:20, cuando se encontraba junto a su esposa e hija.

La víctima fue localizada minutos después del otro lado de la playa, rescatada por guardavidas mediante una embarcación y asistida por personal del SAME, que le practicó maniobras de RCP durante más de 30 minutos. Permanece internado en estado grave en un hospital de la zona.

En tanto, 35 personas sufrieron heridas leves, principalmente golpes y raspaduras. Ninguno de los lesionados requirió traslado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, según el reporte oficial.

Ante la magnitud del evento, los equipos de emergencia evacuaron rápidamente las playas para evitar nuevas víctimas.

Testimonios: “El mar volvió como una pared”

Testigos presenciales relataron que el fenómeno comenzó con un retiro inusual del mar, seguido por la llegada repentina de una ola con forma de “pared”, que rompió con violencia sobre la costa.

De acuerdo con las mediciones de Defensa Civil, el nivel del agua creció hasta cinco metros en pocos minutos, mientras que en algunos sectores el mar avanzó hasta 90 metros tierra adentro, arrastrando bañistas, sombrillas y pertenencias.

Las autoridades calificaron el evento como “impredecible”, dada la velocidad con la que se desarrolló.

Qué es un meteotsunami

El meteotsunami es un fenómeno que presenta características similares a un tsunami, aunque no está vinculado a terremotos, sino a causas meteorológicas.

Se produce por cambios bruscos en la presión atmosférica, asociados a tormentas severas, frentes fríos o líneas de inestabilidad. Estas variaciones generan una onda en el agua que, al ingresar en zonas costeras o bahías, se amplifica y avanza con gran fuerza sobre la tierra.

Visualmente, se manifiesta como un aumento repentino y violento del nivel del mar, que puede extenderse desde unos pocos minutos hasta varias horas.

Imágenes del rescate y alcance del fenómeno

La magnitud del meteotsunami quedó registrada en videos e imágenes que muestran el rápido accionar de guardavidas, enfermeros y efectivos policiales, en medio de escenas de confusión y desesperación.

El impacto no se limitó a Mar Chiquita: el fenómeno alteró por completo la dinámica de la jornada estival en amplios sectores del sudeste bonaerense, incluyendo playas de Mar del Plata, donde también se registraron fuertes variaciones en el nivel del mar.