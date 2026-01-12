Robo al Banco Río de Acassuso: 20 años del asalto que sorprendió a Argentina

Hace 20 años, una banda sorprendió a la Argentina con un audaz robo al Banco Río de Acassuso: tomaron rehenes, usaron túneles y escaparon con millones en efectivo y joyas. El caso derivó en detenciones y juicios que aún se recuerdan como un hito en la historia criminal del país.

A 20 años del histórico robo al Banco Río en Acassuso, Argentina recuerda uno de los casos policiales más audaces del país. El 13 de enero de 2006, un jueves en plena temporada de vacaciones, cinco delincuentes: Alberto de la Torre, Sebastián García Bolster, Mario Vitette Sellanes, Julián Zalloechevarría y Fernando Araujo, tomaron 23 rehenes, usaron armas de juguete y se llevaron cerca de 30 millones de dólares, entre efectivo y joyas, tras realizar un boquete durante meses.

El operativo de seguridad se desplegó en la intersección de Perú y Libertador, con presencia de la Policía bonaerense y el Grupo Halcón. Durante horas, los ladrones mantuvieron en tensión a la sucursal mientras realizaban distintas maniobras para evitar ser atrapados. Al abrir 146 cajas de seguridad, lograron reunir entre 8 y 25 millones de dólares.

El escape fue de película: los delincuentes huyeron en gomones por túneles subterráneos y luego continuaron la fuga en una camioneta a pocas cuadras del banco. Sin embargo, la estrategia de la banda se frustró días después cuando Alicia di Tulliole, esposa de uno de los implicados, denunció a los miembros del grupo ante la Policía.

Las detenciones derivaron en un juicio celebrado en 2010:

- Rubén Alberto De la Torre fue condenado a 15 años, reducidos a 12 años y 6 meses.

- José Julián Zalloechevarría recibió 10 años, reducidos a 8 años.

- Sebastián García Bolster pasó de 9 a 7 años de prisión.

- Luis Mario Vitette Sellanes, líder visible de la banda, fue condenado a 21 años y 6 meses, pero en 2013 fue deportado y recuperó la libertad.

- Fernando Araujo recibió 14 años, reducidos a 9 años y 6 meses.

Actualmente, todos los involucrados se encuentran en libertad.

El robo al Banco Río permanece como un hito en la historia criminal argentina, no solo por el monto sustraído y la audacia de la fuga, sino también por cómo la investigación y la denuncia de una integrante de la banda permitieron que la justicia actuara.

Cómo fue el robo en el relato de esos días