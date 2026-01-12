Juan Andreotti inauguró la temporada de colonias con actividades deportivas y recreativas

San Fernando abrió una nueva edición de sus Colonias de Verano en los polideportivos municipales, con actividades para niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad hasta el 13 de febrero.

San Fernando dio inicio a las Colonias de Verano 2026, con la participación de niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad en los 11 polideportivos municipales del distrito. La iniciativa busca ofrecer espacios de recreación y encuentro durante la temporada estival.

El Intendente Juan Andreotti visitó el Polideportivo N°3, ubicado en 9 de Julio y el río, donde se concentran los distintos formatos de colonias. Durante la mañana compartió actividades con los participantes y destacó la importancia de estos espacios para quienes no tienen la posibilidad de irse de vacaciones. "Los 11 Polideportivos municipales fueron hechos con el esfuerzo de los vecinos, para el disfrute de chicos y grandes que en verano podemos hacer deporte, ganar valores, amigos y además para que quienes no tienen la posibilidad de ir de vacaciones, cuenten con lugares de calidad para su esparcimiento", sostuvo.

Andreotti también resaltó el valor de los encuentros que generan estas actividades. "Estamos muy contentos por seguir generando lugares de encuentro para la comunidad, porque la verdadera felicidad es compartida, y en los Polis queda demostrado", afirmó.

Durante el recorrido, el Intendente observó las diversas actividades que se realizan en los polideportivos: deportes, talleres recreativos, juegos al aire libre y en salón, así como clases de pileta adaptadas a todas las edades. Los participantes pueden disfrutar de deportes, actividades artísticas y recreativas que combinan diversión con desarrollo de habilidades sociales y valores.

La temporada de Colonias de Verano continuará hasta el 13 de febrero. Algunos grupos aún cuentan con vacantes y los interesados pueden inscribirse a través de la web oficial.