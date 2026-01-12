ATRAMUTI inauguró su sede sobre avenida Cazón y proyecta más servicios para los municipales

La Asociación de Trabajadores Municipales de Tigre inauguró su nueva sede con la presencia de referentes sindicales provinciales y puso en valor el proceso de fortalecimiento institucional del gremio.

La inauguración de la nueva sede de la Asociación de Trabajadores Municipales de Tigre (A.TR.A.MU.TI) se inscribió en un proceso de crecimiento sostenido del sindicato en el distrito, que busca consolidar su estructura, ampliar servicios y fortalecer la representación de los trabajadores municipales.

El nuevo edificio, ubicado en Avenida Cazón 99, esquina Ruperto Mazza en el centro de Tigre, fue presentado en un acto institucional que contó con la presencia de referentes sindicales de alcance provincial, entre ellos autoridades de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO).

Durante el acto, el secretario general de ATRAMUTI, Héctor Paz, celebró la inauguración del nuevo espacio y remarcó la importancia de contar con una sede más amplia para la atención de los afiliados. “Estamos inaugurando una sede mucho más grande, que nos permite proyectar nuevos servicios y acompañar mejor a nuestros trabajadores municipales”, expresó.

En ese sentido, adelantó que el edificio permitirá poner en marcha policonsultorios y espacios deportivos, con el objetivo de brindar una atención integral a los trabajadores municipales y sus familias.

También tomó la palabra Hernán Doval, quien asumirá próximamente la conducción de FESIMUBO. El dirigente trazó un panorama de la situación salarial de los trabajadores municipales en la provincia de Buenos Aires y advirtió sobre los conflictos existentes en distintos distritos, al tiempo que remarcó la necesidad de reactivar los ámbitos de diálogo previstos por ley para discutir salarios y condiciones laborales.

Por su parte, el secretario general de la federación, Rubén “Cholo” García, dedicó un tramo de su intervención a destacar la evolución del sindicato en Tigre. “Lo que pasó en Tigre es un ejemplo de crecimiento sindical genuino. Se pasó de una estructura muy precaria a una organización sólida, con conducción y representación real de los trabajadores”, afirmó.

García subrayó además que el desarrollo de ATRAMUTI le devolvió prestigio y visibilidad a los trabajadores municipales del distrito. “Un local como este, con proyectos de policonsultorios y servicios, dignifica a los municipales y demuestra que cuando hay dirigentes que trabajan para su gente, el crecimiento llega”, sostuvo.

La apertura de la nueva sede se inscribe en un proceso de fortalecimiento sindical que busca ampliar servicios, consolidar la representación gremial y profundizar la defensa de los derechos laborales de los trabajadores municipales de Tigre.