Las vacaciones de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel reavivaron rumores de embarazo

Las imágenes compartidas por Rodrigo De Paul durante sus vacaciones junto a Tini Stoessel despertaron una ola de especulaciones en redes sociales, donde seguidores interpretaron gestos y símbolos como posibles señales de embarazo.

Las redes sociales volvieron a amplificar la vida privada de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, luego de que una serie de imágenes compartidas por el futbolista durante sus vacaciones generara una fuerte ola de especulaciones entre los seguidores, quienes comenzaron a hablar de un posible embarazo de la cantante.

El foco estuvo puesto en un carrusel publicado en Instagram, donde se los ve disfrutando de un entorno paradisíaco, con escenas de descanso, abrazos al atardecer y gestos de cercanía. Aunque las postales no incluyeron ningún anuncio explícito, ciertos detalles captaron la atención de los usuarios y dispararon múltiples interpretaciones.

Uno de los elementos más comentados fue un tatuaje reciente de De Paul, visible en una de las imágenes. Se trata de tres pequeños corazones, dibujo que Tini habría realizado previamente con marcador rojo sobre el abdomen del futbolista y que luego él decidió tatuarse. En redes, varios seguidores asociaron ese símbolo con la idea de una familia en crecimiento.

A esa lectura se sumó otra imagen incluida en la secuencia: la fotografía de un benteveo. En el imaginario popular argentino y regional, la presencia de esta ave suele vincularse con presagios de embarazo. Si bien se trata de una creencia sin sustento científico, el simbolismo fue suficiente para alimentar las versiones.

Los comentarios se multiplicaron rápidamente. Frases como “se agranda la familia”, “ese tercer corazón lo dice todo” o “algo están diciendo sin decirlo” inundaron la publicación. Algunos usuarios incluso analizaron la expresión corporal de la artista o su vestimenta como supuestas señales, una práctica frecuente en este tipo de rumores mediáticos.

Hasta el momento, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir las versiones. Ambos se mostraron enfocados en disfrutar de su descanso, lejos de compromisos profesionales.

No es la primera vez que la pareja queda envuelta en especulaciones de este tipo. Desde que retomaron su relación, cada aparición conjunta genera una fuerte repercusión digital, aunque por ahora todo permanece en el terreno de los rumores.