Tigre

Bomberos controlaron un incendio de pastizales sobre las vías del Tren Mitre

Dotaciones del Cuartel Central de Pacheco y del Cuartel 1 de Ricardo Rojas intervinieron en un incendio registrado entre las calles Sarmiento y Fray Luis Beltrán, logrando evitar su propagación.

Un incendio de pastizales y cañaverales fue controlado tras un rápido operativo de los Bomberosde de General Pacheco, en un sector lindero a las vías del ferrocarril Mitre en Rocardo Rojaspartido de Tigre.


El episodio se registró sobre la extensión ferroviaria comprendida entre las calles Sarmiento y Fray Luis Beltrán, donde acudieron dotaciones del Cuartel Central, con el Móvil N.º 29, y del Cuartel 1 de Ricardo Rojas, que intervino con los móviles 47 y 36.


Gracias al rápido accionar del personal interviniente, el avance del fuego pudo ser contenido, evitando que las llamas se propagaran a una mayor extensión del terreno cercano a las vías.


Durante el operativo, se contó además con la colaboración del personal de la Dirección General de Tránsito, que ordenó la circulación vehicular y facilitó las tareas de emergencia en la zona, permitiendo un trabajo seguro y coordinado.

Más de 5 mil alumnos eligieron el Centro Universitario Tigre para estudiar en 2025
Vicente López: robaron a un jubilado en avenida Maipú y el ladrón fue detenido tras un seguimiento por cámaras
Pilar: investigan a un agente por herir de bala a un compañero durante una guardia
ARBA anunció descuentos de hasta el 15% para contribuyentes cumplidores en los impuestos patrimoniales 2026
En el HCD de Tigre se constituyó la Comisión de Urbanismo y comenzó el debate por la construcción en altura
En 2025 se habilitaron 587 comercios en San Isidro a través de un trámite digital y sin tasas
