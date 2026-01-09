Bomberos controlaron un incendio de pastizales sobre las vías del Tren Mitre

Dotaciones del Cuartel Central de Pacheco y del Cuartel 1 de Ricardo Rojas intervinieron en un incendio registrado entre las calles Sarmiento y Fray Luis Beltrán, logrando evitar su propagación.

Un incendio de pastizales y cañaverales fue controlado tras un rápido operativo de los Bomberosde de General Pacheco, en un sector lindero a las vías del ferrocarril Mitre en Rocardo Rojas, partido de Tigre.

El episodio se registró sobre la extensión ferroviaria comprendida entre las calles Sarmiento y Fray Luis Beltrán, donde acudieron dotaciones del Cuartel Central, con el Móvil N.º 29, y del Cuartel 1 de Ricardo Rojas, que intervino con los móviles 47 y 36.

Gracias al rápido accionar del personal interviniente, el avance del fuego pudo ser contenido, evitando que las llamas se propagaran a una mayor extensión del terreno cercano a las vías.

Durante el operativo, se contó además con la colaboración del personal de la Dirección General de Tránsito, que ordenó la circulación vehicular y facilitó las tareas de emergencia en la zona, permitiendo un trabajo seguro y coordinado.