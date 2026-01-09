Más de 5 mil alumnos eligieron el Centro Universitario Tigre para estudiar en 2025

El espacio educativo del distrito concentró a estudiantes de universidades públicas y privadas, con una amplia oferta de licenciaturas, tecnicaturas y profesorados durante el último ciclo lectivo.

Durante el ciclo lectivo 2025, más de 5.000 alumnos y exalumnas realizaron sus estudios en el Centro Universitario Tigre (CUT), un espacio educativo que concentra una amplia oferta académica en el distrito y articula propuestas de universidades públicas y privadas.

El CUT alberga actualmente 100 carreras correspondientes a distintas instituciones, lo que permite a vecinos y vecinas acceder a licenciaturas, tecnicaturas y profesorados sin necesidad de trasladarse fuera del partido.

Entre las propuestas con mayor nivel de inscripción se destacó la Licenciatura en Artes Visuales, dictada por la Universidad Nacional de las Artes (UNA), que superó las 600 personas inscriptas. La carrera ofrece orientaciones en Dibujo, Pintura, Escultura, Digitalización de Imágenes, Grabado y Arte Impreso, y se posicionó como la más elegida del período.

El Centro Universitario Tigre también funciona como sede del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que convoca a miles de estudiantes cada año. A su vez, el espacio recibe a cientos de alumnos de la Universidad I-SALUD, quienes cursan las licenciaturas en Nutrición y Psicología.

Dentro de la oferta educativa local, los vecinos cuentan además con el Centro de Idiomas Tigre (CIT), un ámbito de formación donde se dictan cursos de inglés y portugués, orientados a la comunidad.

Por otro lado, el CUT dispone de las carreras de Martillero Público, Corredor y Administrador de Consorcios, dictadas por la Universidad Abierta Interamericana (UAI). En el mismo predio, el Instituto de Formación Docente N.º 140 brinda los profesorados de Matemática, Física, Biología y Educación Primaria, ampliando la propuesta de formación docente en el distrito.