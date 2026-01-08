edición 7983 - visitas hoy 54549

Tigre

En el HCD de Tigre se constituyó la Comisión de Urbanismo y comenzó el debate por la construcción en altura

Tras meses de reclamos y pedidos de definiciones, el Concejo Deliberante de Tigre puso en marcha la Comisión de Urbanismo para debatir la actualización del Código de Zonificación.

Luego de meses de reclamos, incertidumbre y pedidos de definiciones por parte de vecinos, desarrolladores y actores vinculados al crecimiento urbano, el Honorable Concejo Deliberante de Tigre puso en funcionamiento la Comisión de Urbanismo y Planeamiento, dando inicio formal al debate sobre la actualización del Código de Zonificación, en particular en lo referido a la construcción en altura.


La conformación de la Comisión respondió a una iniciativa impulsada por los concejales de La Libertad Avanza, Juan José Cervetto y Diego Avancini, quienes plantearon desde el inicio la necesidad de ordenar el debate y dar una respuesta institucional frente al parate normativo y la preocupación expresada por distintos sectores.


Según se informó, la propuesta contó con una respuesta favorable desde la Presidencia del Concejo Deliberante, lo que permitió avanzar sin demoras en la conformación del espacio de trabajo.


En su primera reunión, la Comisión definió sus autoridades y quedó integrada de la siguiente manera: Presidente: Federico Stachowiak (Frente de Todos). Vicepresidente: Juan José Cervetto (La Libertad Avanza). Secretaria: Marilina Silva (Frente de Todos). Vocales: Ximena Pereyra (La Libertad Avanza Tigre), Sebastián Rovira (Fuerza Tigre) y Claudio Baumgarten (La Libertad Avanza Tigre).


Como primera medida concreta, la Comisión resolvió convocar al equipo técnico del Municipio, responsable de la elaboración del proyecto de actualización del Código de Zonificación, con el objetivo de conocer los criterios, fundamentos y alcances de la propuesta oficial.


Posteriormente, está previsto avanzar con reuniones con grupos de vecinos y especialistas en desarrollo urbano, con el fin de incorporar miradas técnicas, sociales y territoriales al proceso de discusión.


Desde el bloque de La Libertad Avanza señalaron que el debate urbanístico debe darse en ámbitos institucionales y con reglas claras. En ese sentido, Cervetto y Avancini afirmaron: “La Comisión de Urbanismo es el ámbito natural para discutir en serio, con datos, con técnicos y escuchando a los vecinos. Era necesario ponerla en marcha y eso fue lo que hicimos”.


La puesta en marcha de la Comisión abre una nueva etapa en el tratamiento del desarrollo urbano en Tigre, con la actualización del marco normativo como eje central del debate en el Concejo Deliberante.

