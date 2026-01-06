edición 7981 - visitas hoy 55820

San Isidro

San Isidro arrancó las colonias de verano con más de 10 mil chicos disfrutando del deporte y la recreación

Las colonias municipales de San Isidro ofrecen actividades deportivas, recreativas y adaptadas para personas con discapacidad, para chicos de 4 a 17 años, en seis campos de deportes.

Con más de 10.400 chicos inscriptos, comenzaron las colonias de verano municipales de San Isidro, que se desarrollarán entre enero y febrero en seis Campos de Deportes de la ciudad. Las actividades incluyen deportes, juegos recreativos y programas adaptados para todas las edades.



Grupos y actividades


Los participantes se dividen en:



  • Preescolares (4 y 5 años)

  • Infantiles (6 a 12/13 años) - actividades: natación, fútbol, gimnasia artística, vóley y más; Campos: Nº 1, 2, 4, 5 y 6, turnos mañana y tarde

  • Juveniles (13 a 17 años) - deportes de campo, taekwondo, precampamento y deportes náuticos (kayak, windsurf, stand up paddle, láser); Campo: Nº 9


Todas las actividades están supervisadas por profesionales, médicos y guardavidas.


Colonias adaptadas (CADA)


En los Campos Nº 1, 2 y 4 funciona la Colonia CADA (Centro de Actividades y Deportes Adaptados) para personas con discapacidad a partir de los 6 años. Se ofrecen actividades acuáticas, lúdicas y deportivas que promueven la socialización y desarrollo de habilidades.


Turnos y inscripciones


Las colonias se organizan en dos contingentes:



  • Primera etapa: 5 al 23 de enero

  • Segunda etapa: 26 de enero al 13 de febrero (inscripciones desde el 8 de enero)


La inscripción es online en https://www.sanisidro.gob.ar/colonias. Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Deportes al 4512-3357/8 o por correo sideportes@sanisidro.gob.ar.

