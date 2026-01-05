Vicente López solo recibirá pagos digitales en el Municipio y el Cementerio desde enero

Desde el 2 de enero de 2026, el Edificio Municipal y el Cementerio no aceptarán efectivo y solo permitirán pagos con tarjetas o medios digitales.

La Municipalidad de Vicente López informó que, a partir del 2 de enero de 2026, el Edificio Municipal, ubicado en Avenida Maipú 2609, y el Cementerio, en Pelliza 3100, no recibirán más pagos en efectivo.

Desde esa fecha, los pagos en ambas sedes serán exclusivamente digitales, y podrán realizarse únicamente con tarjetas de débito o crédito.

Según se indicó oficialmente, la implementación de esta modalidad 100% digital apunta a reducir filas y agilizar los trámites administrativos, con el objetivo de hacerlos más prácticos y eficientes para los vecinos.

En el caso de quienes deseen abonar mediante billeteras virtuales, podrán hacerlo escaneando un código QR, para lo cual deberán solicitar el recibo correspondiente en Atención Tributaria.

Por otro lado, las personas que prefieran continuar realizando pagos en efectivo podrán hacerlo en las sucursales habilitadas de Pago Fácil y Rapipago.

Para más información, los interesados pueden ingresar a la página oficial del municipio: https://www.vicentelopez.gov.ar/