Gendarmería secuestró casi tres toneladas de marihuana en un camión que viajaba desde Misiones a San Fernando

El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 14 y permitió secuestrar casi tres toneladas de cannabis ocultas en cajones de madera. Dos hombres quedaron detenidos.

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió desarticular un importante hecho de narcotráfico en Misiones, al interceptar un camión que transportaba 2.687 kilos de marihuana ocultos en cajones de madera de eucalipto y pino. El vehículo se dirigía desde la localidad misionera de 9 de Julio hacia San Fernando en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se desarrolló en el kilómetro 785 de la Ruta Nacional Nº14, donde efectivos de la Sección Reforzada “San José”, dependiente del Escuadrón 8 “Alto Uruguay”, detectaron irregularidades en un camión de cargas generales que trasladaba supuestamente madera aserrada.

En el rodado viajaban dos hombres de nacionalidad argentina, quienes quedaron detenidos y a disposición de la Justicia Federal. Durante la inspección inicial, los gendarmes utilizaron un escáner móvil, que arrojó imágenes con anomalías compatibles con la presencia de bultos ocultos en el semirremolque.

La sospecha se reforzó cuando el can detector de narcóticos “León” marcó de manera positiva el vehículo. Ante estos indicios, el camión fue trasladado a las instalaciones de la unidad para un control exhaustivo, con intervención del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Posadas.

Ya en el lugar, el personal localizó seis cajones de grandes dimensiones, fabricados a presión y encastrados entre los fardos de machimbres. Al abrirlos, se hallaron 2.836 paquetes rectangulares y amorfos.

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 2.687 kilos con 46 gramos. El procedimiento contó con la asistencia del Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo en la Frontera.

El decomiso, realizado el 17 de diciembre y difundido oficialmente en las últimas horas, incluyó además el camión, el acoplado y tres teléfonos celulares, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.

Según información oficial, este secuestro representa el tercer hallazgo de grandes volúmenes de estupefacientes bajo una modalidad similar en las provincias de Misiones y Corrientes. En paralelo, las fuerzas de seguridad también incautaron otros 400 kilos de marihuana en el río Paraná, durante operativos vinculados al combate del narcotráfico en la región.