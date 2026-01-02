Julio Zamora visitó a Larissa, la primera bebé nacida en Tigre en 2026

El intendente Julio Zamora recorrió el Hospital Materno Infantil de Tigre, donde nació Larissa, la primera bebé del 2026, y destacó el trabajo del personal médico del establecimiento.

El primer nacimiento del 2026 en Tigre se produjo en el Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”, donde nació Larissa, una bebé que llegó al mundo el 1 de enero a las 15:22. El intendente Julio Zamora, junto a la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, visitó el centro de salud municipal para conocer a la recién nacida y a su madre.

Durante la recorrida, el jefe comunal también compartió un momento con Matilda, la última persona nacida en el distrito durante el 2025, y resaltó la labor que el personal médico realiza de manera ininterrumpida a lo largo del año.

Estuvimos recorriendo este espacio junto a las autoridades del hospital y tuvimos el privilegio de conocer a Matilda y Larissa, el último y el primer nacimiento del año respectivamente. En este lugar, trabajan cientos de médicos con mucha dedicación que le otorgan su conocimiento y amor a toda la comunidad de Tigre, expresó Julio Zamora.

Larissa nació luego de un importante trabajo del equipo médico del establecimiento municipal. Su madre, Celeste Rodríguez, es vecina de Don Torcuato. En la misma visita, el intendente se acercó a saludar a Matilda, la última bebé nacida en 2025, cuya madre, Giuliana Mansilla, reside en el partido de Escobar.

Por su parte, Gisela Zamora destacó el crecimiento sostenido del centro de salud desde su inauguración. Junto al intendente Julio Zamora y autoridades del hospital, recorrimos el lugar que es orgullo de todos los tigrenses. El materno fue inaugurado en 2015, mediante un esfuerzo enorme de la comunidad y la decisión del jefe distrital. Desde ese momento no para de crecer y tiene toda la tecnología, señaló.

El Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó” cuenta con ocho salas de trabajo de parto, parto y recuperación, además de 13 consultorios obstétricos, terapia intensiva para embarazos de alto riesgo, gimnasio para cursos de preparto, consultorio de lactancia y vacunatorio.

Finalmente, Celeste Rodríguez, madre de Larissa, relató su experiencia en el sistema de salud municipal. El primer control lo tuve en Don Torcuato, de allí me derivaron a este hospital. Me atendieron muy bien, la experiencia fue increíble. Agradezco mucho el detalle de Julio Zamora, de venir y de presentar, afirmó.