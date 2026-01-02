El Municipio de Tigre cuestiona el cierre del Tren Mitre en plena temporada y alerta por pérdidas económicas

El Municipio de Tigre cuestionó la interrupción del servicio Retiro-Tigre entre enero y febrero de 2026 y advirtió que la medida afecta a trabajadores, comercios y al turismo local.

El Municipio de Tigre manifestó su rechazo a la suspensión del servicio del Tren Mitre en la línea Retiro-Tigre, una medida que, según informaron el Gobierno nacional y Trenes Argentinos, se extenderá durante 49 días, entre el 10 de enero y el 28 de febrero de 2026, bajo el argumento de la realización de “trabajos urgentes de seguridad”.

Desde la comuna calificaron la decisión como una enorme irresponsabilidad, al considerar que se trata de un corte prolongado y con fundamentos poco claros de una de las principales vías de acceso al distrito, utilizada diariamente por una gran cantidad de personas, en su mayoría trabajadores cuyos presupuestos no resisten el costo de los viajes en micro o colectivo, con tarifas en permanente aumento.

El Municipio advirtió que el impacto de la suspensión no se limita a los usuarios habituales del tren. Toda la comunidad tigrense se verá afectada, especialmente los comercios y prestadores turísticos, que dependen de la llegada diaria de visitantes a la estación Tigre, en particular durante los fines de semana y la temporada de verano.

En ese sentido, remarcaron que Tigre es el principal destino de turismo de cercanía del país, y que una interrupción del servicio ferroviario durante casi dos meses equivale, en los hechos, a perder la temporada completa, con un daño económico significativo para vecinos y trabajadores vinculados al sector.

Desde el Municipio señalaron que, durante este tiempo, se intentó sin éxito establecer canales de diálogo tanto con el Gobierno nacional como con Trenes Argentinos, con el objetivo de que se reconsiderara la medida y se evaluara el perjuicio que provoca una decisión inconsulta sobre la economía local y sus actividades asociadas.

A esta situación se suma, además, la reciente decisión de la línea 60 de colectivos, que resolvió discontinuar su histórico recorrido completo Constitución-Tigre, fragmentando el servicio de manera considerada arbitraria por la comuna y afectando el traslado diario de miles de personas, en su mayoría trabajadores.

Frente a este escenario, el Municipio de Tigre volvió a exigir medidas concretas que permitan mitigar el impacto del aislamiento creciente del distrito, como la implementación de un corredor de autobuses que supla, al menos de manera parcial, el recorrido del Tren Mitre entre Retiro y Tigre, con el fin de reducir el daño que esta situación provocará en la población y en la economía local.