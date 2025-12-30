Año Nuevo en Vicente López: el Paseo de la Costa será 100% peatonal y habrá cambios en la recolección de residuos

El Municipio cerrará el tránsito vehicular en el Paseo de la Costa durante los festejos de Año Nuevo y modificará los servicios de higiene urbana.

Con motivo de los festejos por el Año Nuevo, el Municipio de Vicente López dispondrá el cierre total al tránsito vehicular del Paseo de la Costa, que quedará habilitado únicamente para la circulación peatonal.

El paseo permanecerá cerrado a los vehículos desde el martes 30 de diciembre a las 21 horas hasta el viernes 2 de enero a las 6 horas. Durante el fin de semana, volverá a habilitarse de forma exclusiva para peatones desde el viernes 2 a las 19 hasta el lunes 5 de enero a las 6 horas.

Espacio público para celebrar al aire libre

Los vecinos podrán acercarse a la costa para recibir el 2026 caminando, andar en bicicleta o pasear con animales de compañía, en un entorno sin circulación vehicular.

El Municipio continúa con la campaña de concientización para festejar sin pirotecnia ni fuegos artificiales, con el objetivo de cuidar a personas con autismo, adultos mayores y animales.

Cambios en la recolección de residuos

La Municipalidad informó que el miércoles 31 de diciembre no habrá recolección nocturna de residuos.

El servicio se retomará el jueves 1 de enero, por lo que se solicita no sacar la basura hasta ese día a partir de las 19 horas.

Ambos días habrá servicio de contenedores. La recolección de montículos se realizará únicamente el miércoles 31 en Olivos, La Lucila, Florida Oeste y Villa Martelli. El programa Día Verde no funcionará durante ambas jornadas.

Canales de contacto

Para más información, los vecinos pueden comunicarse al 147 o chatear con VICENTE vía WhatsApp al 11 2287 3894.