Actualidad / Tigre

El Talar tendrá su teatro: así avanza una obra clave para la cultura local

El Teatro Municipal de El Talar entra en una nueva etapa de obra
La obra del Teatro Municipal de El Talar continúa con nuevos avances estructurales y contará con un auditorio para más de 270 espectadores y espacios destinados a la comunidad.

Avanza la construcción del Teatro Municipal de El Talar, una obra destinada a ampliar la oferta cultural y generar un nuevo espacio de encuentro para la comunidad. El proyecto se desarrolla con financiamiento del Gobierno local y contempla un edificio moderno con múltiples áreas para actividades artísticas y educativas.


Actualmente, los trabajos se concentran en la estructura del techo de la sala principal, el Salón de Usos Múltiples (SUM) y el foyer, además de tareas de albañilería que incluyen revoques, contrapisos, carpetas e instalaciones sanitarias y de agua.


El futuro teatro contará con una superficie total de 1.200 metros cuadrados, un auditorio central con capacidad para más de 270 espectadores, camarines y sanitarios. El espacio permitirá la realización de espectáculos culturales, así como visitas y actividades de instituciones educativas y organizaciones locales.



Durante una recorrida por la obra, el intendente Julio Zamora destacó el valor del acceso a la cultura como derecho social. “En tiempos de ajuste y falta de obra pública, el acceso a la cultura es un derecho para todos los vecinos. Hoy estamos recorriendo la obra del Teatro Municipal de El Talar que va a ser un lugar de encuentro para toda la comunidad donde fluya el arte”, expresó.


Además del teatro en El Talar, se informó que el distrito avanza en la construcción de un espacio cultural de similares características en la localidad de Don Torcuato, con el objetivo de ampliar la infraestructura cultural en distintos puntos del partido.

