Golpe de calor: señales de alerta que no hay que ignorar

Ante las elevadas temperaturas, el Municipio de Tigre difundió una serie de medidas preventivas para evitar el golpe de calor, las cuales se encuentran aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde el área de Salud se recordó que los bebés, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son considerados población de riesgo, por lo que se recomienda extremar los cuidados durante los días de calor intenso.

Recomendaciones generales



Tomar mucha agua durante todo el día .

Evitar comidas abundantes y priorizar frutas y verduras.

No consumir bebidas alcohólicas o muy dulces , ni infusiones calientes.

Usar ropa suelta , liviana y de colores claros.

Evitar actividad física en ambientes calurosos y tomar líquido antes, durante y después.

Protegerse del sol con sombrero o sombrilla.

Usar protector solar con factor 15 o más.

Evitar actos públicos o juegos en espacios cerrados sin ventilación.



Cuidados para lactantes y niños pequeños



Dar el pecho con mayor frecuencia .

Ofrecer agua fresca y segura .

Trasladarlos a lugares frescos y ventilados .

Ducharlos o mojarlos con agua fresca .

No exponerlos al sol.



Síntomas de golpe de calor



Temperatura corporal de 39 °C o superior .

Piel seca, roja y caliente .

Agitación .

Dolor de cabeza .

Vértigos y desorientación .

Confusión mental o pérdida de conocimiento .

Convulsiones.



Ante dudas o emergencias, comunicarse con el Servicio de Emergencias Tigre (SET) al 4512-9999 / 4512-9998 / 4512-9997 o al 107.