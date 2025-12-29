El tiempo de los oportunistas se terminó: un solo camino, La Libertad Avanza unida

Por Diego AvanciniPresidente del Bloque La Libertad Avanza Tigre

Hay balances que no se escriben en papel, se escriben en la calle. En los barrios, con el trabajo silencioso de cada vecino que sigue apostando por Tigre. Este año lo vivimos así, recorriendo, escuchando, resolviendo.

Junto con el equipo de vecinos y profesionales comprometidos que nos acompaña, estuvimos ahí: junto a vos, con los comerciantes que abren sus persianas aunque duela, con los que arriesgan para invertir, con los que trabajan por nuestra salud y nuestra seguridad, con los jóvenes que estudian para construir su futuro acá, en su ciudad. Porque gobernar es escuchar y transformar. No prometer.

Por eso presentamos más de 50 iniciativas y logramos que se apruebe el 74% de ellas. Bajamos un 15% el ABL, eliminamos la tasa de publicidad y propaganda para que nuestros comercios respiren, redujimos un 20% la tasa por verificación e industria, impulsamos beneficios para nuestros Veteranos de Malvinas, que venían siendo postergados, aportamos soluciones concretas en seguridad, beneficios para nuestros isleños y, con el proyecto de la Banca 25, abrimos la participación para que por primera vez los estudiantes tengan su espacio de expresión en el Concejo.

Mientras algunos hacían campaña en TikTok, frenando el desarrollo de Tigre y afectando a cientos de trabajadores e inversores, nosotros nos enfocamos en que nuestro Municipio crezca con reglas claras y seriedad institucional. Porque cuando un político paraliza el progreso por conveniencia personal, quien paga el costo es el vecino. Tigre no necesita show, necesita rumbo.

Este año también fue un aprendizaje. Duro, pero necesario. Cuando quienes se dicen libertarios profundizaron divisiones por ambición y beneficio personal, terminó ganando la vieja política que supuestamente dicen rechazar.

Lo vimos el 7 de septiembre. El resultado fue contundente: cuando vamos juntos, somos mayoría; cuando nos rompen desde adentro, vuelve el pasado.

Por eso, en sesión pública, llamé a reencontrarnos con quienes, en 2024, demostraron compromiso real con el cambio, como aquellos que decidieron dar el salto y sumarse a nuestro espacio, pero que la acción de oportunistas foráneos terminó boicoteando para hacer su negocio personal.

La Libertad Avanza necesita equipo, no aventureros. Convicción, no oportunismos. Porque Milei no necesita obsecuentes, necesita soldados de la verdad.

Asumí la presidencia de nuestro bloque en la última sesión del año. Es un orgullo y a la vez una responsabilidad enorme. Juanjo Cervetto, líder de nuestro espacio, quien en 2022 trajo por primera vez a Milei a Tigre, cuando pocos creían en él, confió en mí y me honró para continuar ese camino.

Mi compromiso es uno solo: ser un representante leal al proyecto de transformación liderado por nuestro Presidente Javier Milei. Lealtad real, sin obsecuencia, basada en hechos y en coraje. Aunque incomode. Aunque moleste.

Cerramos un año intenso, pero honesto. Sin marketing. Sin especular. Con la frente en alto y con el corazón en el lado correcto: el de los tigrenses que quieren trabajar, crecer y ser libres.

Gracias por sostenernos, por exigirnos, por creer en que este país sí puede cambiar cuando cada uno hace lo que debe. El 2026 nos encontrará más fuertes, no porque no tengamos adversarios, sino porque ya los conocemos.

Sabemos quiénes vienen a construir y quiénes solo quieren usar a Tigre como trampolín.

La Libertad Avanza cuando avanzamos juntos, sin mercenarios que dividan, sin oportunistas que comercien con el futuro de Tigre. Los que dividen sirven al pasado. Nosotros elegimos ser futuro.