Ignacio Russo seguirá en Tigre hasta 2028: el club acordó comprar el 50% de su pase

El Matador llegó a un acuerdo de palabra con Rosario Central para adquirir el 50% del pase de Ignacio Russo y extender su vínculo por dos temporadas más.

Ignacio Russo empieza a definir su futuro y todo indica que continuará en el Club Tigre hasta diciembre de 2028. El club de Victoria avanzó en las negociaciones con Rosario Central y alcanzó un acuerdo de palabra para adquirir el 50% de su pase, además de extender su contrato por dos años más.

La continuidad del goleador representa una noticia clave para el equipo que conduce Diego Dabove, quien también renovó su vínculo en las últimas horas. Russo fue una de las piezas más importantes del Matador durante la temporada y se consolidó como uno de los referentes ofensivos.

El delantero disputó todos los partidos del Torneo Clausura, incluidos los cruces de octavos de final ante Lanús y los cuartos frente a Racing, instancia en la que Tigre quedó eliminado. En ese certamen convirtió cinco goles, misma cifra que había alcanzado en el Torneo Apertura, donde el equipo se despidió una ronda antes frente a San Lorenzo.

Mientras avanza el mercado de pases, Tigre también trabaja en otros frentes. El club encaminó la renovación por un año más del volante Gonzalo Piñeiro y concretó la llegada a préstamo de Tiago Serrago, mediocampista de River que viene de jugar la última temporada en Aldosivi.

Además, no se descarta el arribo de Santiago López, extremo proveniente de Rosario Central, cuyo pase pertenece a Independiente, como una de las alternativas ofensivas para el próximo año.

En paralelo, la institución confirmó de manera oficial la renovación del entrenador Diego Dabove y su cuerpo técnico hasta diciembre de 2026. En su primer año al frente del equipo, el DT logró buenas campañas tanto en el Apertura como en el Clausura, con clasificación a los play-off en ambos torneos y el cupo para disputar la Copa Sudamericana 2026.

Dabove dirigió 39 partidos, con un balance de 17 triunfos, 10 empates y 12 derrotas, y alcanzó los cuartos de final de la Copa Argentina, consolidando un proceso que ahora busca continuidad con la permanencia de sus principales figuras.